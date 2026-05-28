Futbol
El Barça vol fitxar Julián Álvarez després de Gordon
El club blaugrana trama la seva estratègia per convèncer l’Atlètic i firmar el davanter argentí
Francisco Cabezas
Pretén Joan Laporta començar el seu nou mandat al capdavant del Barcelona amb una demostració de poder econòmic inaudit després d’anys de penúries. Sense tenir gaire en compte com encaixar les peces quan pugui rebre d’una vegada la confirmació per part de LaLiga que ja pot operar amb normalitat (1:1) al mercat de fitxatges, Deco, el director esportiu convertit en el gran agitador de la institució, va amb tot, conscient de la necessitat d’avançar feina abans de l’inici del Mundial.
El mateix dimecres que concloïa el fitxatge de l’anglès del Newcastle Anthony Gordon a canvi de 70 milions d’euros més 10 en variables, aprofitava Deco per reunir-se a Barcelona amb qui han de possibilitar la contractació de Julián Álvarez. Segons va avançar ‘Mundo Deportivo’, en el partit, en què van participar els representants de Dani Olmo (especial rellevància per a Juanma López atesa la seva històrica vinculació amb l’Atlètic) hi va haver l’agent del davanter argentí, Fernando Hidalgo. Tot per trobar una estratègia que permeti convèncer el conglomerat empresarial nord-americà propietari del club, Apollo, de la conveniència del negoci. La diplomàcia serà important ja que el director de futbol professional de l’Atlètic és Mateu Alemany, la sortida del qual al seu dia del Barça va provocar esquerdes que no han sigut reparades.
L’aparador del Mundial
La intenció del Barça, tal com ha passat amb el fitxatge de Gordon, és no allargar les negociacions i evitar així que Julián Álvarez pugui augmentar encara més el seu preu de mercat en un aparador tan sucós amb el del Mundial. Julián, de fet, ja va ser una de les grans estrelles de la Copa del Món conquerida per l’Argentina el 2022. El preu, en qualsevol cas, mai serà inferior als 100 milions d’euros, tot i que juga el Barça amb què el futbolista que coneixen com ‘La Araña’ deixi clar que prioritza l’interès blaugrana per sobre del que pugui mostrar el PSG de Luis Enrique.
És Julián Álvarez el gran objecte de desig en què estan d’acord tant el president electe, Joan Laporta, com Deco i el tècnic Hansi Flick, que té clara la necessitat d’incorporar un davanter centre de categoria mundial després de la sortida de Robert Lewandowski. Si bé Gordon ha jugat en aquesta passada Champions com a ‘nou’ al Newcastle (posició en la qual va marcar 10 gols en el torneig, quatre d’ells en un mateix partit davant el Qarabag), Gordon s’adapta molt millor a l’extrem esquerrà, competint així per un lloc amb Raphinha, i sense que s’hagi resolt encara el futur de Marcus Rashford, per qui el club blaugrana hauria de pagar 30 milions d’euros al Manchester United si pretén retenir-lo. L’arribada de Gordon complica aquesta possibilitat i Rashford comença a desesperar-se i témer-se el pitjor.
Flick ha insistit que, més enllà que el davanter centre que arribi tingui capacitat per combinar amb els seus companys i adaptar-se al joc de pressió del Barça, la càrrega de gols és necessària. A l’entitat blaugrana consideren que Julián Álvarez, que no ha desconcertat en la seva efectivitat golejador aquesta temporada (vuit en 29 partits de Lliga, tot i que 10 en 15 partits de Champions),podrà multiplicar els seus registres en un equip amb el cabal ofensiu del qual maneja Hansi Flick.
Amb la porta d’entrada al Barcelona oberta d’un parell, als despatxos de l’Spotify Camp Nou també són conscients que es produiran vendes, alguna de pes.
