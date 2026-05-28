Futbol
Els Sergis del CE Manresa aposten per la continuïtat en la plantilla que jugarà a Segona RFEF
El director esportiu, Sergi Benavides, i l'entrenador, Sergi Trullàs, volen mantenir una estructura important de jugadors de l'ascens i estudien la nova categoria per polir les mancances
L'adagi que diu que si una cosa va bé, no hi ha motiu per canviar-la, és el que ha seguit el Centre d'Esports Manresa campió de Tercera RFEF i ascendit a Segona. Fa pocs dies va ratificar la continuïtat de dues de les potes principals del banc que ha mantingut el pes esportiu de l'entitat, al costat del navarclí Marc Martínez i del director general, Àlex Redondo. Els dos Sergis, Benavides als despatxos i Trullàs a la banqueta, van assegurar la seva continuïtat i aquesta és la que volen transmetre a un equip que ja ha informat de les primeres renovacions i baixes, però que vol mantenir l'estructura que el va fer tocar el cel aquesta primavera.
Malgrat que segur que han tingut ofertes, tots dos han declarat, en la presentació de la seva renovació, que l'acord va ser ràpid. Per a Benavides "la meva idea era continuar i donar progressió que s'havia fet" i, per a Trullàs, "vam parlar de créixer la temporada passada. Estàvem alineats i teníem ambició per fer les coses bé".
Per sobre dels diners
Si el pressupost del Manresa ja no era dels més alts de Tercera, tampoc sembla que ho hagi de ser a Segona, tot i que, en aquest cas, l'assemblea del proper dia 16, en què s'ha de reiniciar el pas a societat anònima esportiva, pot rellançar el camí de trobar inversors. Benavides, que pren com a exemple "la temporada passada, en què vam construir una societat entre tots que ens va dur endavant", revela que "volem que hi hagi un percentatge alt de renovacions. S'han de fer canvis, perquè l'exigència serà gran, però no ens podem desviar del que ens ha portat fins aquí".
De moment, Trullàs ja afirma que està estudiant a fons com es juga a Segona RFEF i que, malgrat que "l'essència serà la mateixa, ja que tenir un tarannà definit ens ha fet campions", caldran canvis. Explica que "la qualitat del jugador canvia. Això vol dir que quan t’equivoques, depèn en quines posicions de camp, potser a Tercera no et costa tants gols com a Segona. A més, és més previsible. Els equips mantenen un ordre definit. Cal mantenir el que ens ha fet forts i prendre més solidesa i anar amb compte amb allò que ens pot perjudicar en ser nous" a la categoria.
En aquest sentit, segons ell "com a norma general, els partits es decanten més la final, cap al minut 70. Ens hi adaptarem i estem buscant dades per començar la pretemporada coneixent-la més que no pas començar de zero".
Sense tenir pressa
El fet cert és que el Manresa encara no sap el grup que tindrà al complet, però evidentment jugarà contra els catalans que, a l'espera de saber si puja el Cornellà o el Badalona, té clients tan durs com els filials del Barça, de l'Espanyol o del Girona, el Reus, el Terrassa o l'Olot. El completaran probablement el Mallorca B i algun altre balear i alguns dels múltiples equips valencians, entre ells el filial del València, o aragonesos, que hi ha.
Per a Trullàs, "segur que tindrem més visibilitat i voldran més els nostres jugadors, però nosaltres també podrem accedir a més futbolistes de talent. De tota manera, hem d'anar al sentiment. Cal conservar el que som i saber què busquem".
En aquest sentit, com explica Benavides, Manresa s'ha convertit en una plaça atractiva i "rebo més trucades d'agents i de jugadors que volen venir". Però afirma que "no hem de tenir pressa. Segur que l'entrenador voldria tenir tancada la plantilla el primer dia de la pretemporada, que potser serà el 20 de juliol, però tenim la finestra oberta fins al 31 d'agost i això dona la possibilitat d'allargar", el procés de fitxatges.
El fet cert és que el procés arrenca ara i "un cop sapiguem amb qui podem continuar comptant, segur que veurem què és el que ens falta i cal anar a buscar. De fet, ja tenim alguns llocs clars, que cal reforçar-los. Ara mateix només puc dir que faltaran incorporacions en totes les línies".
La il·lusió, però, és clara, i Trullàs explica que "tothom amb qui parlo aquests dies em diu que ja voldria tornar a entrenar" per iniciar una aventura il·lusionant.
Dues renovacions i sis baixes
De moment, el club ja ha fet públiques due renovacions i sis baixes respecte de la temporada passada. Continuen dos puntals com Àlex Iglesias i Aleix Díaz, aquest darrer anunciat aquest dijous. En canvi, no seguiran a l'equip Toni Badia, Bamta Bande, David Batanero, Juan Barragán i Pau Guillén. A més, Joel Montero tornarà al Girona un cop finalizada la seva etapa de cedit. Sergi Benavides ha comentat, en la roda de premsa de la seva renovació, que se seguirà la línia de l'any passat, amb combinació de jugadors contractats i d'altres que puguin arribar a préstec depenent de les condicions i sense que hi hagi prioritat d'una fòrmula per damunt de l'altra.
