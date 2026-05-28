Escalada
L’elit mundial de l’escalada se cita a la localitat d'Alcobendas
Des d’avui i fins diumenge, la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 se cita en aquesta ciutat, amb les proves de les modalitats de velocitat i ‘boulder’
Cristina Andrade del Alcázar
La gran cita del calendari internacional d’escalada, les World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026, arrenca avui a la localitat d’Alcobendas per tornar a situar, per segon any consecutiu, la regió com a epicentre de l’escalada professional.
Al llarg de quatre jornades de competició es desenvoluparan diferents proves de dues disciplines d’alta competició: velocitat i boulder. Prop de 300 atletes en les categories absoluta femenina i masculina es reuniran a l’esplanada del Poliesportiu Municipal José Caballero, un espai que acollirà les proves esportives i que comptarà a més amb altres activitats paral·leles en un entorn ampli i accessible per al públic.
L’esdeveniment esportiu està organitzat per World Climbing, Prensa Ibérica i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (Fedme), compta amb l’impuls de la Comunitat de Madrid, l’Ajuntament d’Alcobendas i el Consell Superior d’Esports, i el recolzament de les empreses Fenie Energía, El Granero, Sharma Climbing, TuAsistenteConIA.com, EP Climbing, Kailas, TrueSpeed i Perfect Descent.
Durant la jornada d’avui els atletes especialitzats en la modalitat de boulder competiran en les classificatòries: al matí serà el torn de la competició femenina, i a la tarda, la masculina.
Demà les protagonistes seran les atletes de boulder femení, que disputaran les semifinals durant el matí i, a la tarda, les classificades s’enfrontaran a la gran final. Dissabte tindran lloc les semifinals de boulder masculí durant la sessió matinal i, en horari vespertí, es disputarà la final d’aquesta modalitat.
Diumenge la competició de velocitat inclourà les dues categories, intercalant al matí les proves classificatòries, primer femenines i posteriorment masculines. A la tarda es disputaran el podi de velocitat femení i masculí que posarà el colofó a la Copa del Món d’escalada a Madrid.
Espanya estarà representada en bloc per noms com Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín, mentre que en velocitat competiran, entre d’altres, Leslie Romero, Erik Noya, Carla Martínez i Miguel Gómez.
En l’àmbit internacional, l’esdeveniment comptarà amb la participació d’atletes com Oriane Bertone, Sorato Anraku, Erin McNiece o Mejdi Schalck en la disciplina de bloc. En velocitat, el cartell inclou referents com Jianguo Long, Zach Hammer o Yafei Zhou, que competiran en un format que combina explosivitat, precisió i lectura tècnica.
Increment de llicències
La inclusió de les dues disciplines respon a l’objectiu d’impulsar l’escalada en tots els seus vessants competitius i poder acostar-la a un públic cada vegada més ampli, especialment a les noves generacions. El creixement de l’escalada a Espanya durant els últims anys explica aquesta aposta.
L’or olímpic a Tòquio 2020 i la destacada presència espanyola a París 2024 han actuat com a catalitzadors d’un fenomen que es reflecteix tant en l’augment de llicències com en la proliferació d’instal·lacions específiques a tot el país. Cada vegada són més els joves que troben en el rocòdrom un espai d’entrenament, oci i comunitat, convertint aquesta pràctica en un dels esports amb més projecció. La prova que se celebrarà a Madrid ja és una de les grans cites de l’any d’aquest esport en alça.
