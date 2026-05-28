Hoquei patins | OK Lliga masculina
L'Igualada Rigat informa que Joel Roma tampoc no seguirà a l'equip la temporada vinent
La marxa del davanter, que ha estat dues temporades a Les Comes, s'afegeix a les d'Arnau Martínez, Miguel Cañadillas i Guillem Llorens
Regió7
L'Igualada Rigat ha anunciat aquest dijous la quarta baixa en la seva plantilla de cara a la temporada vinent. Es tracta del davanter Joel Roma, que ha cobert la seva segona temporada a les Comes. S'afegeix a la llista en què també hi ha el porter Arnau Martínez i els jugadors de pista Miguel Cañadillas i Guillem Llorens, dels quals ja es va anunciar fa dies que marxaven i que, fins i tot, van rebre el reconeixement de l'afició arlequinada.
Roma va arribar a Igualada per afrontar un salt de categoria i, des del primer dia, va demostrar capacitat d'adaptació i ambició per continuar creixent. En els dos últims cursos ha destacat pel seu instint golejador i la capacitat per aparèixer en moments importants. Va tenir un paper destacat en els quarts de final de la World Skate Europe Cup de la temporada passada, anotant dos gols importants en l'eliminatòria contra l'Sporting de Portugal.
Aquesta temporada, Roma ha anotat nou gols a l'OK Lliga i dos a la Lliga de Campions i ha repartit dues assistències a la competició de la regularitat. Més enllà del seu rendiment esportiu, ha destacat per la seva humilitat, actitud competitiva i la seva predisposició per ajudar el col·lectiu. S'ha mostrat molt compromès i ho continuarà estant en els partits que li queden per acabar el curs.
El primer d'ells serà aquest dissabte, quan l'Igualada Rigat visiti la pista del Barça en el primer partit de les semifinals de la competició, en un play-off al millor de cinc partits. El duel ha de començar a un quart de cinc de la tarda El segon serà dilluns a les set de la tarda.
