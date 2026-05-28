Sortida sensible
Ona Batlle marxa del Barça i fitxarà per l’Arsenal
El club blaugrana confirma la sortida de la lateral, que acaba contracte aquest estiu
Laia Bonals
Es confirma, de manera oficial, la sortida d’Ona Batlle del Barça. La millor lateral del món marxa de l’entitat blaugrana un cop finalitzi el contracte aquest estiu. Ja es va poder veure en l’últim partit a casa d’aquesta temporada, aquest dimecres, quan les seves companyes li van fer el passadís quan li va tocar abandonar el camp. Emocionada i agraïda, va aplaudir tot un estadi que la va acomiadar amb honors. Així es va posar punt final a la història d’Ona amb el Barça, que, la temporada que ve, jugarà a l’Arsenal.
Al minut 58 va ser substituïda. Es va abraçar amb Alexia Putellas i, mentrestant, la resta de les seves companyes li van fer un passadís on, emocionada, va enfilar la sortida del terreny de joc. El públic la va ovacionar, reconeixent la millor lateral del món, que marxa del Barça aquest estiu, un cop finalitzat el seu contracte. Sens dubte, és la baixa a nivell futbolístic més dura per al Barça.
Ona, que va tornar al Barça fa tres temporades, va arribar lliure del Manchester United. Va complir el seu somni: tornar al club on s’havia format en categories inferiors. Després d’estar quatre temporades entre el juvenil i el filial blaugranes, va marxar al Madrid CFF, després al Levante i finalment al United. Va tornar a casa el 2023 i ara, tres anys després, tornarà a marxar. Aquesta vegada el seu destí serà Londres, on jugarà per a l’Arsenal a partir de la temporada vinent.
