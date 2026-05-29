Bàsquet/Lliga Endesa
Així, així, guanya el Baxi Manresa el Reial Madrid!
Els manresans acomiaden la lliga amb el setzè triomf davant d'un rival amb lesionats i reservats, i trenquen 28 anys de derrotes a casa contra els blancs
El compte enrere s'ha acabat. El Baxi Manresa ha tancat 28 anys i 5 dies de derrotes a casa contra el Reial Madrid acabant la lliga amb una victòria per 94-87 contra els blancs, que acumulen la seva cinquena derrota seguida a la lliga. L'equip madridista ha demostrat tot el seu mal caràcter amb dues desqualficants, però no ha pogut resistir el tram final de partit en què els bagencs han estat superiors.
La calor asfixiant de l'inici del partit ha semblat afectar l'eficàcia de tots els jugadors. En dos minuts i mig, només un bàsquet de Kao i Hezonja ja amb dues faltes personals. El croat ha fet els set primers punts del seu equip però Dani Pérez, que vivia el seu gran dia, arrencava el partit fins al 13-7.
El Madrid ha reaccionat, però Ubal ha reactivat l'atac. Ha anotat set punts davant d'un Llull que encara intimida molt, àrbitres inclosos, i ha tornat a rellançar els locals perquè Obasohan tanqués el període amb un triple i la màxima distància (26-19).
Imparables, però menys
I aquesta ha augmentat a la represa amb dos tirs llunyans més de Bassas i, novament, d'Ubal per al 32-21. Mentrestant, Krämer es barallava amb els col·legiats demanant faltes a tort i a dret i la rotació manresana era constant. En la seva segona entrada a la pista, Reyes s'ha mostrat més encertat que en la primera i cinc punts seus han fet aturar el partit a Scariolo amb 37-26.
Però el Madrid estava molt lluny de poder resistir la marxa de taladradora d'un Baxi que anava introduint peces amb bon funcionament de totes. La tornada d'Obasohan ha castigat més el rival a còpia de penetracions i els bàsquets seguits de Bassas i Brooks i els tirs lliures d'Ubal han disparat els bagencs als 19 punts de renda (52-33).
El tècnic madridista ha imposat aleshores una zona 3-2 i els blancs han demostrat que no estaven morts. Tres triples seguits, dos de Hezonja i un d'Abalde, i un bàsquet final d'Almansa ha rebaixat la distància fins als vuit punts al descans (56-48). Encara faltava molt. Perquè aquesta reacció ha esperonat el Madrid a l'inici del tercer quart. El Baxi no en ficava ni una i quatre punts visitants establien el 56-52.
Aleshores, el turc Yurtseven ha embogit. Ha comès antiesportiva a Duke, li han indicat tècnica, i desqualificant per acumulació, i Scariolo ha vist una altra tècnica. Llavors, els àrbitres han rebaixat l'antiesportiva a l'otomà però l'han fet fora igualment, mentre l'entrenador seguia bramant. Tot l'espectacle ha acabat afavorint el Baxi, que ha agafat aire (62-52).
Però novament la zona 3-2 feia mal i un triple d'Abalde posava el seu equip a un punt (62-61). El Baxi no aprofitava prou el bonus dels blancs per treure faltes, el Madrid ha tingut un punt de renda però aquest ha estat per als locals per tancar el període amb 74-73.
I Scariolo ha seguit amb el seu xou a la represa en protestar un fora de banda, deixar-se desqualificar i provocar que hagués de ser evacuat per l'eficient Santi Perramon. Bassas ha impulsat els seus a torna a agafar renda (80-73). Però l'equip ha entrat en bonus massa aviat i això és letal contra els blancs, que treuen faltes de sota les pedres i més si tenen els àrbitres amenaçats.
En un tres i no res, Hezonja (32 punts) ha empatat a 85 amb més de tres minuts per jugar. Quan tot semblava pitjor, Steinbergs ha clavat un triple decisiu. El Madrid ha errat tres atacs i Abalde ha tornat a perdre els nervis escridassant Olivares a la cara. S'ha salvat només amb una tècnica i Oriola ha deixat el 92-85 a 1.23.
El Madrid ha perdut una altra bola, però Steinbergs s'ha precipitat tirant un tir de tres en atac i cometent una falta amb 2+1 a un Abalde que ha fallat el tir lliure. Després, Obasohan ha rebut una falta no indicada, però s'ha refet amb l'última cistella del curs. Final feliç i festa.
