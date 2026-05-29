FUTBOL
Els ‘fitxatges’ de Riquelme per al Reial Madrid: Cesc, Rodri, Raúl, Fabián, Bernardo Silva, Del Bosque...
El candidat ha sondejat diversos entrenadors i jugadors i aquest dissabte anunciarà el nom de dos reforços que té lligats
Fermín de la Calle
La campanya electoral del Reial Madrid segueix el seu curs amb Enrique Riquelme marcant l’agenda a un Florentino Pérez que ha convertit les crítiques a l’empresari alacantí en la seva única estratègia. El president del Reial Madrid va comparèixer a Televisió Espanyola per defensar el seu «protegit», com va anomenar Riquelme Anas Laghrari a l’entrevista a EL PERIÓDICO. Va explicar que és fill d’un amic i soci empresarial seu i «algú molt intel·ligent», va explicar que no té antiguitat com a soci per presentar-se a president i va afegir que «no sap res de futbol». Però no va aclarir en cap moment com el banquer marroquí s’ha convertit en soci compromissari del Reial Madrid d’un dia per l’altre.
Riquelme havia arrencat la campanya revelant el seu pla per construir «la Ciutat del soci» a Valdebebas, a més de rebaixar la quota del soci un 50% si no es guanyava la Champions, i Florentino es va limitar a treure pit per les set Champions i a envoltar-se d’antigues estrelles del club en la presentació de la seva candidatura. Ara s’acosta el cap de setmana amb la promesa de l’amo de Cox d’anunciar noms per a la parcel·la esportiva aquest dissabte. Més enllà de la figura de Vicente del Bosque, al qual li agradaria incorporar en l’estructura de la seva junta directiva, hi ha noms que han sonat en els últims dies.
Cesc, el més semblant a Xabi
Segons ha pogut saber aquest mitjà, Cesc Fàbregas estava en el punt de mira de la candidatura de l’alacantí per ser un tècnic semblant a Xabi Alonso pel seu estil, joventut i carisma. Però l’actual entrenador del Com està còmode a Itàlia desenvolupant un projecte en el qual fa i desfà sense intenció de marxar. Cesc, que ha comentat en diverses entrevistes que hi ha equips grans a qui no se li pot dir que no, sona amb força com a futur successor a la banqueta del Barcelona de l’alemany Hansi Flick, que ja va renovar aquesta temporada amb molts dubtes. I posicionar-se ara per a la banqueta del Reial Madrid afectaria notablement la seva imatge entre la massa blaugrana de cara a un futur que pot ser més immediat del que molts pensen.
Altres noms que s’han vinculat a Riquelme per a la banqueta han sigut els de Pochettino, seleccionador nord-americà la posició del qual també s’ha sondejat des de la candidatura, a un referent del madridisme com Raúl, i s’han deixat anar fins i tot moviments que no tenen res a veure amb la realitat com els de Nagelsmann o Arteta. El primer té Kross com a representant a Espanya i l’alemany està tancant la seva incorporació a la directiva de Florentino, i en el cas del segon, que serà aquest cap de setmana la final de la Champions amb l’Arsenal, no és al mercat. També ha sonat el nom del seleccionador portuguès, el castellà Roberrto Martínez. Així que la incertesa per a la banqueta és gran perquè l’equip de Riquelme ha sondejat diversos tècnics, no sent cap d’ells José Mourinho, a qui Pérez té tancat.
Entre els jugadors l’amo de Cox Energy ha afirmat «tenir tancat el fitxatge de dues estrelles internacionals». I per més senyals un d’ells és espanyol. En la seva conversa amb aquest diari de dijous, Riquelme va declarar que «aquest dissabte m’agradaria ja poder avançar algun nom propi de jugadors il·lusionants que jugaran al Reial Madrid si fos president. Si jo soc president, un jugador del Reial Madrid haurà jugat el Mundial amb Espanya».
Rodri, Fabián, Bernardo Silva...
Aquest últim nom es dona per fet que és Rodrigo Hernández, el centrecampista del Manchester City i Pilota d’Or el 2024, al qual li queda un any de contracte amb els citizens i vol tornar a Espanya a jugar. La complicació ve perquè el madrileny també està en la llista de reforços de Florentino i si se significa públicament amb Riquelme això podria costar el fitxatge pel Reial Madrid si es confirma, com tots esperen, que guanyi Pérez. A més, aquest dissabte arrenca la concentració per al Mundial d’Espanya a Las Rozas i l’anunci de Riquelme d’aquest acord desencadenaria un terratrèmol a la selecció. Un altre dels noms d’internacionals espanyols que ha sonat com a possible arma electoral de l’empresari alacantí és el de Fabián Ruiz, el jugador del París Saint-Germain que té contracte amb el club parisenc fins al 2029. No obstant, hi ha rumors que al sevillà li agradaria tornar a jugar a Espanya als 30 anys i al Bernabéu seria un bon lloc per fer-ho.
L’altra «estrella internacional» de què es parla en les tertúlies futbolístiques com a possible as a la màniga del candidat és la de Bernardo Silva, jugador que ha quedat lliure i s’ha acomiadat del Manchester City. Són molts els equips amb què s’ha vinculat el seu nom i Riquelme podria aprofitar la seva situació per proposar-lo com a futur reforç. Des dels micròfons d’El Larguero de la cadena SER, Manu Carreño advertia que «li han demanat que ho anunciï com més tard, millor. Segons la informació que tinc, els mateixos protagonistes han sigut els que li han demanat que ho anunciï al més tard possible. I crec que Riquelme està fent cas als que l’hi han demanat».
