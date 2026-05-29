Futbol Sala
L'Atlètic La Seu d'Urgell i el Futbol Sala Solsona certifiquen l'ascens a Tercera Nacional
L'equip urgellenc ha dominat la categoria, acumulant 61 punts i segellant el primer lloc a Divisió d'Honor una jornada abans del final de la lliga
El conjunt solsoní que dirigeix Santi Sabata ha quedat segon del mateix grup i tornarà a la quarta categoria nacional després de dues temporades
Els primers equips de l'Atlètic La Seu d'Urgell i el Futbol Sala Solsona han posat la cirereta a la temporada 2025/26 certificant l'ascens a la Tercera Divisió Nacional, la quarta categoria del futbol sala estatal. El conjunt urgellenc ha dominat la competició, segellant el campionat a una jornada d'acabar la fase regular, i acumulant 61 punts, amb 20 partits guanyats i una regularitat més que destacable. Els solsonins van tenir un inici una mica accidentat, però vuit victòries seguides dels jugadors que entrena Santi Sabata els ha permès segellar l'ascens.
Mentre que els urgellencs van encarar des dels primers compassos del curs una bona posició a la taula classificatòria, el FS Solsona va començar amb alguna ensopegada, en forma d'empat, que els situava a la zona mitjana-alta de la taula. La dinàmica del conjunt de Sabata va canviar a partir de la segona volta, en què només s'han deixat 8 punts dels 39 possibles. Una remuntada que ha arribat de la mà del mal final de temporada de l'Amposta FS, a qui han superat per només un punt a la taula.
Abans del darrer partit del FS Solsona, el club va reconèixer la jugadora de la base Judit Ruiz, que va ser la primera integrant de l'entitat que representava la selecció de Catalunya en el Campionat d'Espanya sub-12 de Seleccions Autonòmiques. Un partit que també va suposar el comiat de Guillem Pons, un dels capitans de l'equip, format a la base i que acumulava cinc temporades al sènior A, a qui es va mantejar damunt del parquet.
