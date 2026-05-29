Pep Guardiola serà a La Salle de Manresa dijous per inaugurar una Cruyff Court

El santpedorenc estrenarà una pista que durà el seu nom, la segona a la capital bagenca després de la Manel Estiarte de plaça Milcentenari

Pep Guardiola i Susila Cruyff, quan van inaugurar la pista dels Hostalets de Pierola, el 2019 / Hajar Echenouili

Jordi Agut

El ja exentrenador del Manchester City, el santpedorenc Pep Guardiola, estrenarà el proper dijous, 4 de juny, una Cruyff Court que durà el seu nom a l'escola La Salle de Manresa. Es tracta de la segona pista d'aquest tipus que hi haurà a la ciutat, després de la ubicada a la plaça del Milcentenari de la capital bagenca i que du el nom de Manel Estiarte. A la regió central també n'hi ha dues més, una a Hostalets de Pierola, que va estrenar el 2019, i una altra a Martorell, amb el nom de Hristo Stòitxkov.

L'acte començarà a les deu del matí amb l'arribada i, mitja hora després, començarà l'acte inaugural pròpìament dit. A les 11.10 es farà el servei inicial i tot finalitzarà a un quart d'una.

Amb aquesta nova Cruyff Court, l'empresa promotora, Action, vol oferir als nens i joves del barri un entorn segur on jugar, practicar esport i desenvolupar-se. En els propers anys hi ha previstes obertures a l'estat espanyol, Països Baixos, Alemanya, França i Bèlgica.

Aquesta serà una de les primeres aparicions públiques de Guardiola des que va anunciar que deixar el Manchester City i després de tot la corrua d'homenatges que ha rebut aquests dies a Anglaterra.

