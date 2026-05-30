Natació artística | Copa del Món de Pontevedra
L’equip estatal de natació artística debuta amb un or a la rutina de l’equip tècnic
El conjunt d'Andrea Fuentes, amb la manresana Txell Ferré com a reserva, va sumar quatre metalls en les quatre proves de la primera jornada de competició a Pontevedra
La selecció espanyola de natació artística va debutar amb quatre medalles en quatre proves en la primera jornada de la Copa del Món de Pontevedra que es va disputar ahir. El conjunt estatal, amb la manresana Txell Ferré com a reserva, va aconseguir dos ors i dues plates. El més important va ser la primera posició que va assolir el conjunt estatal en la final de l’equip tècnic.
La selecció d’Andrea Fuentes es va imposar amb molta superioriotiat respecte a la selecció mexicana, que alhora era el combinat amb més renom dels participants a la cita. El tercer graó del podi va ser per França, mentre que el quart va ser per la també potent Canadà.
La barcelonina Iris Tió va sumar la primera medalla d’or de la delegació espanyola a la Copa del Món amb la rutina de solo lliure. La nedadora catalana va brillar al ritme de Hymne à l’amour de Céline Dion, i va certificar el primer metall per a l’equip estatal amb una puntuació de 268,77 punts.
No va ser l’únic metall que l’equip ja s’havia endut abans de l’equip tècnic, ja que Carla Lorenzo i Eneko Sánchez es van penjar una plata al duet tècnic. Els 210,87 punts de la parella estatal només van ser superats pels 225,90 que va assolir el duet britànic format per Isabelle Thorpe i Ranjuo Tomblin. Sánchez també va ser segon en el solo tècnic, només superat per l’italià Filippo Pleti.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia