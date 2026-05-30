Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaDani PérezDocents a MontserratJonathan AndicGala PlàcidoPerfums àrabsPatum 2026
instagramlinkedin

Natació artística | Copa del Món de Pontevedra

L’equip estatal de natació artística debuta amb un or a la rutina de l’equip tècnic

El conjunt d'Andrea Fuentes, amb la manresana Txell Ferré com a reserva, va sumar quatre metalls en les quatre proves de la primera jornada de competició a Pontevedra

L'equip estatal celebrant la qualificació que els va donar el jurat

L'equip estatal celebrant la qualificació que els va donar el jurat / Lavandeira jr/EFE

Marc Llohis

Manresa

La selecció espanyola de natació artística va debutar amb quatre medalles en quatre proves en la primera jornada de la Copa del Món de Pontevedra que es va disputar ahir. El conjunt estatal, amb la manresana Txell Ferré com a reserva, va aconseguir dos ors i dues plates. El més important va ser la primera posició que va assolir el conjunt estatal en la final de l’equip tècnic.

La selecció d’Andrea Fuentes es va imposar amb molta superioriotiat respecte a la selecció mexicana, que alhora era el combinat amb més renom dels participants a la cita. El tercer graó del podi va ser per França, mentre que el quart va ser per la també potent Canadà.

La barcelonina Iris Tió va sumar la primera medalla d’or de la delegació espanyola a la Copa del Món amb la rutina de solo lliure. La nedadora catalana va brillar al ritme de Hymne à l’amour de Céline Dion, i va certificar el primer metall per a l’equip estatal amb una puntuació de 268,77 punts.

Notícies relacionades i més

No va ser l’únic metall que l’equip ja s’havia endut abans de l’equip tècnic, ja que Carla Lorenzo i Eneko Sánchez es van penjar una plata al duet tècnic. Els 210,87 punts de la parella estatal només van ser superats pels 225,90 que va assolir el duet britànic format per Isabelle Thorpe i Ranjuo Tomblin. Sánchez també va ser segon en el solo tècnic, només superat per l’italià Filippo Pleti.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents