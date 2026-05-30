Hoquei patins | Semifinals OK Lliga
L’Igualada fa mèrits, però el Barça s’emporta el primer punt de les semifinals
La manca d'encert dels anoiencs, factor decisiu de la victòria blaugrana
El resultat obliga els arlequinats a reaccionar per trencar el factor pista favorable dels locals
L’Igualada ha fet prou mèrits per endur-se alguna cosa del primer episodi de les semifinals de l’OK Lliga, però el Barça ha estat més contundent de cara a porteria i s’ha emportat el primer punt de l’eliminatòria després de superar-los per 4 a 1 al Palau Blaugrana. El resultat obliga els arlequinats a reaccionar en el segon capítol per trencar el factor pista favorable al conjunt blaugrana.
L’Igualada Rigat s’havia classificat per a les semifinals de l’OK Lliga 25/26 dues dècades després de fer-ho per última vegada. I ho feia davant el Barça, un os sempre dur de rosegar. De fet, el conjunt blaugrana és l’únic equip de la competició domèstica a qui els arlequinats no han estat capaços de guanyar aquesta temporada. I això que s’han enfrontat sis vegades. Set, si comptem la d’avui.
Això no obstant, l’Igualada esperava canviar la seva sort per sumar un punt en qualsevol dels dos primers partits de l’eliminatòria, que es disputen al Palau Blaugrana. Així, aconseguirien trencar el factor pista favorable al Barça abans de traslladar les semifinals al fortí de Les Comes.
Si bé el fet de tractar-se d’una eliminatòria al millor de cinc partits podia fer creure que cap dels dos arriscaria massa i que l’inici seria més aviat pausat, la realitat no ha pogut estar més allunyada. Blaugranes i arlequinats han sortit amb tot i en menys de cinc minuts han provat els respectius porters més de tres vegades cadascun.
Ho han fet amb models oposats. El Barça ha atacat amb accions més posicionals i ha provat de fer mal a còpia de moure la bola de banda a banda i tancar els arlequinats prop de la porteria defensada per Arnau Martínez. La situació ha provocat que el tècnic Marc Muntané demanés el primer temps mort molt d’hora. Ha recordat als seus jugadors que no s’oblidessin dels marcatges individuals i que es mantinguessin agressius i intensos a camp propi per no concedir segones opcions, per no quedar tan aculats al darrere i per poder sortir al contracop.
L’Igualada, per la seva banda, s’ha sentit més còmode a través de les transicions ràpides. I se n’ha sortit prou bé. Almenys en els primers vint minuts, en què ha disposat de les ocasions més clares. Primer, Marc Carol ha provat un xut des de molt a prop que ha enviat directament fora; més tard, Marc González, en la millor ocasió de la primera part, ha aprofitat una relliscada de Sergi Aragonès a l’àrea pròpia per xutar tot sol; i, finalment, el mateix Carol ha tingut una altra rematada que s’ha topat amb el travesser.
Finalment, però, ha estat el Barça qui s’ha avançat amb una genialitat d’Ignacio Alabart. El jugador blaugrana ha aixecat la pilota amb classe, s’ha desfet de Matías Pascual i ha superat Arnau Martínez amb un xut pel primer pal.
El segon temps ha començat amb dues faltes dels blaugrana que han portat Biel Llanes a llançar una falta directa. No ha pogut transformar cap dels dos intents que ha tingut i l’Igualada ha perdut l’oportunitat d’igualar el marcador només començar. Més tard, quan el Barça havia aconseguit baixar les revolucions del partit, un penal sobre Marc González ha portat Pascual al punt de penal. Tampoc ha estat precís l’argentí i ha deixat escapar la segona opció clara per empatar. En els darrers minuts, Joel Roma n’ha perdonat un altre. I, encara més, els arlequinats tampoc han estat capaços d’aprofitar una superioritat numèrica per una targeta blava sobre Pablo Álvarez.
Els blaugrana, en canvi, no han perdonat les seves accions. Això ha estat un factor decisiu per portar-los a endur-se el primer episodi de l’eliminatòria. Just després de l’acció de Pascual, Alabart ha fet el segon gol. Tot i que havia perdonat el llançament de falta directa, ha aprofitat la continuació per posar el 2 a 0 al marcador. Més tard, Sergi Llorca ha fet el tercer i Marc Grau el quart.
En els darrers instants, Llanes ha marcat el 4 a 1 amb una canonada monumental. Ha estat un gol que ha arribat massa tard per canviar alguna cosa, però que ha fet justícia als esforços arlequinats.
