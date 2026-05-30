Natació artística | Copa del Món de Pontevedra
Txell Ferré, de Manresa, aconsegueix l'or a la rutina per equips lliure de la Copa del Món
El conjunt estatal, amb la nedadora manresana al capdavant, ha signat una coreografia gairebé perfecta per imposar-se a un equip italià que havia deixat el llistó molt alt
La selecció estatal de natació artística, amb la manresana Txell Ferré al capdavant, continua demostrant que és una de les grans potències de la disciplina, i aquesta mateixa tarda ha signat un brillant or en la rutina lliure per equips de la Copa del Món de Pontevedra. El conjunt que dirigeix Andrea Fuentes no s'ha deixat sorprendre per una Itàlia excel·lent, que ha exigit una coreografia espanyola gairebé perfecta perquè no se'ls escapés la medalla d'or.
No ha estat l'únic metall que ha sumat l'equip estatal durant el dia d'avui, ja que el duet que formen Lilou Lluís i Iris Tió, amb Ferré com a reserva, també s'havia imposat a primera hora del dia en la final de duet lliure. En la segona de les quatre proves que s'han disputat avui, la del solo lliure masculí, Enecko Sánchez es va penjar una valuosa medalla de plata, només per darrere del britànic Ranjuo Tomblin.
Un equip gairebé perfecte
La final en la rutina per equips lliure ha estat enormement disputada des de l'inici. De fet, el bronze se l'ha adjudicat la selecció canadenca, que tot i ser la primera a sortir, proposava la segona dificultat més elevada de totes les coreografies. Era una rutina nova, que estrenaven en aquesta Copa del Món, i que han sabut defensar de meravella per ocupar el darrer graó del podi amb 229,3679 punts.
Les travesses apuntaven a Itàlia i Espanya com les màximes favorites per lluitar per l'or, i no s'equivocaven. Les transalpines han estat les penúltimes a sortir, i han posat tota la pressió al combinat d'Andrea Fuentes executant a la perfecció la coreografia que presentava un major coeficient de dificultat de tota la final, 75,1250 punts. Una rutina que han clavat, sense errar en cap figura híbrida o acrobàcia. El resultat de 247,1988 semblava insuperable.
Però al combinat estatal, que no comptava amb un Denís González que s'està acabant de recuperar d'unes molèsties, no li ha tremolat el pols. Les nedadores de l'equip espanyol s'han llançat a l'aigua amb decisió i convenciment, executant de manera gairebé immaculada la rutina La locura amb la qual ja van ser terceres en el Mundial de l'any passat. Aquest cop apujaven la dificultat, i malgrat fallar en un híbrid, l'equip de Txell Ferré ha meravellat els jutges amb una impressió artística estratosfèrica que les ha elevat fins al primer lloc amb 257,5013 punts.
