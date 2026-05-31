Bàsquet / Fase final d'ascens a la Lliga Femenina 2
CB Igualada: de voler fer una excursió a viatjar a Jerez per disputar l’ascens a l'LF2
La formació dirigida per Joan Albert Cuadrat fa història amb un segon lloc a Super Copa i la primera classificació en setze anys per jugar el torneig de promoció a la tercera divisió estatal
La progressió meteòrica d’una formació en ple relleu generacional, que tenia només vuit jugadores sèniors a l’agost, aboca a un inesperat premi final
«Immillorable». Així qualifica el tècnic Joan Albert Cuadrat la temporada del seu equip, el CB Igualada. No li falta raó, i és que els números parlen per si sols: 20 victòries i 8 derrotes. Unes xifres que li han servit a l’entitat per fer història amb un meritori segon lloc a Super Copa Femenina, aconseguint el primer accés en setze anys a la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2. El veterà entrenador barceloní ha extret el màxim rendiment d’una plantilla immersa en ple relleu generacional que tenia només vuit jugadores sèniors a l’agost.
«L’objectiu era ser competitives i salvar la categoria. Vam anar fent debutar jugadores del sènior B i del júnior. Amb aquesta planificació ens anàvem sortint. Ens fixàvem en assolir un balanç equilibrat per assolir la permanència», explica Cuadrat. L’inici ja va ser bo, comptant per victòries els primers partits i superant amb nota la fita marcada a la jornada 10. Però l’equip creixia i a mesura que avançaven els partits el bloc es consolidava.
«Abans de Nadal vam agafar una ratxa increïble que ens va fer estar entre les cinc primeres, traient duels en camps difícils -tasca pendent del començament- i agafant bones sensacions», assegura el tècnic establert a Cervera. Una circumstància que a la pista les ha portat a ser l’equip més ofensiu de la categoria i, més enllà del parquet, a guanyar-se «el respecte de les adversàries i dels àrbitres».
No va ser fins al febrer que van començar a veure factible la segona plaça al final de la lliga. De fet, com a anècdota, al vestidor feien broma dient que l’objectiu era que el club «els pagués una excursió». I, ves per on, després d’un brillant final amb sis victòries consecutives, ara el repte és competir per l’ascens a la fase final de Jerez de la Frontera.
«Viure-ho sense pressió ens ha fet ser una pinya i un equip divertit de veure. Tenim una combinació de jugadores experimentades i roqueres molt bonica que van als entrenaments amb un somriure d’orella a orella», afirma Cuadrat.
Precisament, la il·lusió, la fam i la companyonia és el punt fort d’una plantilla sense bagatge en aquests torneigs. Només el tècnic acredita una llarga trajectòria en diverses formacions, estatals i de clubs. «Hem estat capaces de tenir bones dinàmiques, fer sopars d’equips, portar aperitius en aniversaris, les jugadores van anar a veure juntes la Copa de la Reina a Tarragona...», enumera Cuadrat tot un seguit d’accions que no han fet més que cohesionar la plantilla
Dos reptes al davant
Abans d’afrontar l’anhelat i inesperat premi de la fase final, el CB Igualada haurà de trobar els recursos per fer front als costos del desplaçament i estada a la ciutat andalusa. «L’Ajuntament té la predisposició per col·laborar quan sapiguem el pressupost. La junta directiva està fent una feina increïble per trobar recursos, parlant amb patrocinadors, el consistori, la Diputació i empreses privades», detalla l’entrenador, conscient que un viatge a Jerez de quinze persones durant 4 o 5 dies suposa una gran despesa. Així i tot, confia a viure l’experiència en bones condicions i portar el nom de l’Igualada com a «ciutat esportiva que es mereix».
Pel que fa a les rivals, al subgrup 3 del grup B, s’enfrontarà al CB Pozuelo, el Gran Canària ULPGC i la Universidad Deusto Loiola Indautxu. Tres formacions capdavanteres a Madrid, les Canàries i el País Basc. El primer classificat pujarà a la Lliga Femenina 2, la tercera categoria estatal, mentre que el segon a la taula haurà de disputar un últim duel amb el segon del subgrup 4 del grup B per dirimir l’altra plaça d’ascens. En total, hi haurà sis ascensos, tres del grup A i tres del grup B.
Sobre l’entitat de les adversàries, Cuadrat assegura que el Pozuelo és el “favorit”: “és un equip amb una plantilla llarga, experimentada i amb jugadores grans”. El conjunt madrileny ja sap el que és competir a la LF2. Dels altres dos, el tècnic diu que el Gran Canària “és un club de nova creació sota el paraigua de l’equip de l’ACB, format per jugadores joves i físiques” i el Loiola la formació, a priori, “amb menys competitivitat, però que juguen ràpid i molt verticals”
El CB Igualda encetarà la fase final dijous contra el CB Pozuelo a les 11 del matí. El segon partit el jugaran divendres a 1/4 de 2 davant el Loiola Indautxu i dissabte clouran la lligueta enfrontant-se al Gran Canària. En cas de finalitzar segones, diumenge a les 12 es disputaria el duel per a l’últim bitllet d’ascens.
