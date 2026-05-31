El Gironella capgira el derbi davant del Berga i és a dos partits de l’ascens (1-3)

Dos gols als instants finals donen la volta a l’eliminatòria i els gironellencs superen un Berga que es torna a quedar a les portes de l’ascens, un any més

Els gironellencs celebren el primer gol de Fígols / Jordi Biel

Lluc Grandia

Berga

L’Atlètic Gironella va capgirar l’eliminatòria en un derbi intens a Berga decidit en els últims instants i aconsegueix un bitllet per la final de la promoció. L’equip visitant va aconseguir donar la volta al marcador advers i es queda a dos partits de l’ascens. Els locals, que havien guanyat a l’anada, van tenir ocasions que no van poder aprofitar i es queden, un any més, sense poder ascendir.

Després d’uns minuts en què cap dels dos equips s’acabava d’imposar, i sense gaires xuts a porteria, al quart d’hora de joc, Joan Fígols empatava l’eliminatòria amb una bona jugada personal i un fort xut des del límit de l’àrea que sorprenia Sánchez. Els berguedans responien amb diverses ocasions que entra la defensa i el porter, Josep Calaf, aconseguien rebutjar. Passada la mitja hora, Ramon Artigas tenia una ocasió clara, però no la materialitzava i, a més, havia de ser substituït per lesió. No va ser fins a les acaballes de la primera meitat, que Ivan Mulero, que havia entrat per Artigas, rematava una centrada lateral per empatar l’enfrontament.

La segona meitat començava amb una falta executada per Ragués que rebutjava Sánchez. Els minuts passaven i els gironellencs, tot i fer una passa endavant, no trobaven el gol. El Berga responia al contracop i en accions a pilota aturada que tampoc trobaven porteria. Els minuts finals van ser de l’equip visitant, que buscava estrènyer el setge sobre el Berga. Els blanc-i-vermells demanaven un penal sobre Aliou Diallo que el col·legiat no xiulava, i els gironellencs anotaven un gol que s’anul·lava per fora de joc. Ja en temps afegit, quan el Berga tenia ja un peu a la final, un llançament de córner el rematava el mateix Diallo per empatar l’eliminatòria. El Berga es va llençar a la recerca de l’empat, i al minut 96, Fígols transformava un espectacular llançament de falta l’última jugada del partit per aconseguir el pas a la final in extremis.

