Gironella corona el gallec Gabriel Marcelli, el company de Toni Bou, en la segona prova de l'estatal de trial
El pilot de Repsol Honda sotmet Jaime Busto i empata amb el basc al capdavant de la classificació general
L'anoienc Àlex Canales és quart en la prova, a només vuit punts del podi
Gironella ha coronat aquest diumenge el gallec Gabriel Marcelli com a guanyador de la segona prova del Campionat d'Espanya de trial, que ha organitzat el Moto Club Baix Berguedà. Amb aquest triomf, el company de Toni Bou, absent del certamen des de fa uns anys, a l'equip Repsol Honda empata amb el basc Jaime Busto (Beta) a 37 punts en la classificació general del torneig.
Marcelli ha fet 23 punts de penalització, sis menys que Busto, que ja n'havia perdut cinc (12 contra 17) en una primera volta que havia establert una distància que ja no seria recuperada. El tercer lloc del podi ha estat per al barceloní Miquel Gelabert (Montesa) i el quart per al pilot de la Pobla de Claramunt Àlex Canales, també de Montesa. L'anoienc ha acumulat 48 punts i també és quart en la classificació general del campionat. Ara mateix, Marcelli i Busto tenen 37 punts, Gelabert, 30 i Canales, 24, empatat amb un altre gallec, Jorge Casales (TRRS).
Des de la primera volta, Marcelli ja sabia que seria un trial complicat, amb zones que no permetien marge d'error, amb un terreny eixut i amb molta pols. Ha estat en la zona 5 quan Busto ha comès l'errada que li ha acabat costant el trial. En la segona volta, una altra errada del basc, a la zona 2, ha acabat de certificar la victòria de Marcelli.
La propera cita del Campionat d'Espanya serà el primer cap de setmana de juliol, amb dues competicions a la localitat de Pobladura de las Regueras, a Zamora.
