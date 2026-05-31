L’Igualada resisteix al Turó i entra a la final (1-1)
Els anoiencs fan bona la victòria de l’anada amb un empat patit en un partit davant un equip molt dur però que no aconsegueix remuntar
L’Igualada és a dos partits de jugar, la temporada que ve, a Lliga Elit. Els anoiencs van resistir el tràngol de visita al camp del Turó de la Peira barceloní i disputaran la final del play-off d’ascens per competir a la màxima categoria del futbol autonòmic.
Els igualadins no van especular malgrat que el marcador global era favorable i van sortir a competir de tu a tu. Malgrat això, un Turó actiu i intens, més acostumat a les mides reduïdes del seu camp, va tenir la iniciativa en atac, però l’equip de Dani Andreu va mantenir la fiabilitat defensiva i no deixava que s’acostessin a la porteria d’Adrià Rojas. Durant la primera meitat, els visitants van gaudir d’una ocasió d’Elhadji Baldeh que no va entrar de ben poc, i els barcelonins també van tenir una rematada que va sortir fregant el travesser.
La segona meitat va començar de la pitjor manera pels interessos del club anoienc. Al segon minut de la represa, Adrián Veguín trobava una pilota en una centrada provinent d’una jugada a la banda i rematava per empatar l’eliminatòria. Això no va sorprendre el conjunt visitant, que va seguir treballant en faceta defensiva i va activar-se una mica més en la part de l’atac. Amb la passa endavant de l’equip igualadí, el Turó va replegar-se lleugerament i va donar opcions al rival. L’Igualada va estavellar fins a tres vegades la pilota al pal de la porteria de Camacho. A vint minuts pel final, Baldeh rematava un córner de Carlos Monje i aconseguia el gol de l’empat, que avançava en el global als visitants. Malgrat que els locals van bolcar-se a l’atac, els igualadins no van patir i fins i tot van gaudir d’alguna ocasió no materialitzada per sentenciar l’eliminatòria.
