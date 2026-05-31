Bàsquet
L'infantil de l'Occident Manresa cau en el seu debut al Campionat d'Espanya (67-93)
El conjunt que dirigeix Dani Mestre ha resistit durant la primera meitat, però a la segona ha perdut el control del rebot defensiu i ha permès massa segones oportunitats a l'Uros de Rivas
L'equip infantil de l'Occident Bàsquet Manresa ha caigut per 67-93 davant l'Uros de Rivas madrileny en el seu debut a la fase de grups del Campionat d'Espanya de Clubs. El conjunt que dirigeix Dani Mestre, i que enguany ja va disputar la Minicopa, ha resistit durant la primera meitat de l'enfrontament, però a la segona ha perdut el control del rebot defensiu. Una circumstància que ha permès massa segones oportunitats als madrilenys, molt agressius en defensa.
El duel ha arrancat amb un Uros molt agressiu de cara a cistella, forçant moltes accions d'u contra u que els permetia sumar amb continuïtat, i que a sobre els permetia carregar de faltes als manresans. L'Occident, en canvi, optava per seguir el seu estil de joc i apostar pels tirs des de la llarga distància. Una estratègia que no els acabava de funcionar, i només quan han començat a atacar el cèrcol han trobat en la línia dels 4,60 un aliat per tornar a entrar al partit abans del descans (34-40).
A la segona meitat, els bagencs s'han trobat amb un Uros especialment agressiu en defensa, que impedia que els de Dani Mestre trobessin un camí clar fins a la cistella. Una nova realitat que ha encallat l'atac manresà, i que ha donat ales als madrilenys. El conjunt de Rivas ha estat molt més incisiu en atac, i a sobre ha penalitzat les dificultats de l'Occident per tancar el rebot defensiu.
La diferència física entre tots dos conjunts no ha fet més que fer créixer aquesta estadística, que a l'electrònic es reflectia amb un avantatge cada vegada major dels madrilenys, sobretot a partir del tram final del tercer període. El matx s'ha acabat de trencar al darrer quart, amb els bagencs arriscant amb accions de dos contra u que els de la Comunitat de Madrid han sabut interpretar, i que els ha servit per segellar el primer triomf. El pròxim partit dels manresans a la fase de grups serà dilluns, a les set de la tarda, contra el Ciutat de Còrdova.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis