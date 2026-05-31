Bàsquet / Super Copa Masculina

El Martorell tomba l’Artés en el darrer compromís del curs (78-76)

El conjunt del Baix Nord rubrica un excel·lent tram final amb nou victòries en deu partits

El jugador del CB Martorell David Corominas ha firmat una gran actuació / Arxiu/Oscar Bayona

Pol Vilà

Manresa

El CB Martorell s'ha acomiadat de la temporada a Super Copa amb una meritòria victòria contra el campió de la categoria, el CB Artés (78-76). Els del Baix Nord han rubricat l’excel·lent tram final de curs (nou triomfs en deu duels) en un intranscendent derbi intercomarcal que han dominat de principi a fi.

El CB Martorell ha iniciar el matx molt més intens davant un Artés que ha deixat palesar que ja té la feina feta. En aquest context, els locals han aprofitat l’avinentesa per obrir una considerable escletxa de tretze punts (19-6) amb una gran actuació de Víctor Díaz i Martin Peláez. Els bagencs, per la seva part, retornaven el cop rebut amb tres anotacions des de més enllà dels 6,75 i diversos tirs lliures per deixar el dèficit en quatre punts al final del primer període.

Dos triples de Xavier Ortiz i un més de David Corominas han estirat de nou la renda per sobre del doble dígit al segon quart (28-17). Oriol Sensat ha hagut d’aturar el matx arran d’un triple de Joel Joya (34-21). La falta d’encert a cistella penalitzava uns bagencs que, a més, es veien superats en la faceta rebotejadora. Així i tot, la ferida no s'ha fet més gran i s’arribava al descans amb un panorama obert (41-31).

En els primers minuts de la represa s'ha viscut un interessant intercanvi de cistelles que deixava la diferència inalterable a l’equador del tercer tram (52-42). Xavier Roqueta ha superat la desena de punts per a l’Artés; també, Díaz, del Martorell, s’enfilava als dobles dígits. Precisament, un triple de Roqueta ha obligat Andrés Joya a demanar temps morts (52-46). Però el duel feia la molla i els locals han restablert uns dotze punts de coixí vitals abans d’afrontar el darrer període (60-48).

Quan semblava que el Martorell havia obtingut un marge considerable, l’Artés ha posat pebre als últims cinc minuts amb un inspirat Arnau Orrit (67-65). Però llavors els amfitrions sí que han obert una decisiva escletxa de cara al final, amb un parcial 7-0 que ha estat inabastable per a uns bagencs que, tanmateix, s'han tornat a situar a només un punt en l’últim minut. Carles Guitart ha errat el tir que hagués pogut forçar la pròrroga.

Fitxa tècnica

CB MARTORELL: V.Díaz 17, Joya 5, Corral 3, Peláez 9, Bascuñana 7 -cinc inicial- A.Díaz 3, Ribas 2, Cáceres 4, Corominas 13, Yeste 7, Ortiz 8

CB ARTÉS: F.Mas 12, Roqueta 24, Guitart 10, E.Mas 13, Basiana -cinc inicial- Cuñé, Soler 2, Sakai 2, Pujolreu, Portella, Ferrer, Orrit 13

ÀRBITRES: Del Amo i Royo

PARCIALS: 19-15, 41-31, 60-48, 78-76

