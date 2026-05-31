Atletisme
Memorial David Pérez Bruque: Tanques a la pluja des del cel
L'Avinent Manresa recorda el jove atleta mort el febrer del 2024 amb la segona edició del seu memorial, que coincideix amb un control federatiu sub-20 i que recull diners per a la lluita contra el càncer
Gairebé 300 persones esperaven a la línia de sortida de l'estadi d'atletisme del Congost per fer la volta solidària d'homenatge a David Pérez Bruque. El cel amenaçava pluja i alguna gota queia. Però s'ha aguantat. Mentre un gran globus blanc, deixat anar per la seva gent, pujava cap amunt, algú posava tanques perquè l'aigua no la mullés i pogués fer el que havia anat a fer: recordar un esportista que va marxar massa aviat.
El febrer del 2024, el David, amb només 18 anys, no podia superar el càncer i deixava la seva família i els seus amics, molts d'ells del seu club, l'Avinent Manresa, massa orfes. Immediatament després de passar el dol, es va pensar que calia recordar-lo per sempre i l'any passat es va crear el seu primer memorial, que coincidia amb el control sub-20 que organitzava l'entitat bagenca. Aquest diumenge ha arribat la segona edició, i el seu esperit hi continua més present que mai.
Dorsals solidaris
Davant de tot, la seva família, encapçalada pels seus pares, el Santi i la Montse, en una parada en la qual cuidaven els joves atletes que s'hi atansaven donant-los aigua i avituallament. Com tantes vegades havien tingut cura del David en les competicions, algunes d'elles internacionals, que va tenir temps d'afrontar. Al centre de tot, les seves proves fetitx, la volta a la pista, els 400 metres i la mateixa amb tanques, la que es considera la més dura de totes perquè esprem de tal manera l'atleta que l'àcid làctic que l'envaeix les cames sovint el fa arribar clavat a la meta.
Els atletes participants en aquestes proves han estat al centre de les mirades. Els millors de cadascuna d'elles han rebut un trofeu com a guanyadors del memorial de part de la família del David i també del regidor d'Esports de l'Ajuntament manresà, Anjo Valentí. En els 400 llisos, que s'han corregut abans, els millors han estat Alejandro Morante (Facsa Playas de Castelló), amb un temps de 47.81, millor marca personal, i Esther Cana (Còrdova Patrimonio CAC), amb 56.23.
Just abans de l'homenatge s'havien corregut les sis sèries dels 400 tanques. Els millors han estat Álex Valverde (Cornellà Atlètic), amb 51.88, millor marca de la temporada, i Martina Gámez (Unió Colomenca Atlètica), amb 1.03.82. Aleshores el cel ja amenaçava pluja i era l'hora de l'homenatge. Per això han saltat a la pista, amb rapidesa exigida a través del micròfon pel president de l'entitat, Jordi Roy, per no endarrerir el calendari, tots aquells que s'havien apropiat un dorsal vermell solidari. Les seves aportacions aniran a la lluita contra el càncer, la malaltia que va castigar el David.
Un cop llançat el globus, tots els participants han començat a fer la volta a la pista, a més o menys velocitat. El que comptava era el gest. En acabat, s'han premiat els guanyadors i, amb la pluja resistint darrere una tanca al cel, ha pogut continuar la jornada de control amb els 800 metres.
