Natació artística | Copa del Món de Pontevedra
Plata acrobàtica a ritme del "Berghain" de Rosalía per a l'equip estatal de la manresana Txell Ferré
El conjunt que dirigeix Andrea Fuentes s'ha quedat a les portes del graó més alt del podi el dia en què estrenaven una rutina amb potencial per competir de tu amb la Xina i Rússia
A ritme del Berghain de Rosalía, la selecció estatal de natació artística ha aconseguit una brillant medalla de plata en la rutina acrobàtica per equips de la Copa del Món de Pontevedra. El conjunt estatal, amb la manresana Txell Ferré entre els vuit seleccionats per la seleccionadora Andrea Fuentes ha sumat el novè metall per a la delegació espanyola. Només una rutina perfecta del combinat canadenc els va impedir penjar-se l'or en el dia que estrenaven una coreografia que les permet somiar de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
La final acrobàtica per equips era, sense cap mena de dubte, la rutina més esperada que plantejava el conjunt estatal, i el cert és que fins al darrer element, el resultat estava sent perfecte. La potència que imprimien els compassos musicals d'un dels darrers èxits de l'artista de Sant Esteve Sesrovires han estat ideals per encabir-hi les nou acrobàcies que ha ideat l'exgimnasta olímpic Víctor Cano. Una d'elles, la cinquena, d'una dificultat de més de quatre punts, que fins avui només havien defensat la Xina i Rússia, les primeres potències mundials.
No ha estat l'únic en què el conjunt d'Andrea Fuentes ha excel·lit en la final, ja que com acostuma a ser habitual, l'equip estatal ha tornat a transmetre tota l'energia als jutges. Una capacitat que els ha permès obtenir la millor nota en impressió artística de tota la final, 98,50 punts, a tot just 4 dècimes del rècord des de l'entrada en vigor del nou criteri de puntuació que va registrar la Xina al Mundial i superant en 15 centèsimes la de Rússia en la mateixa prova.
Una confirmació que amb aquesta rutina, el combinat espanyol mira de tu a tu les primeres potències mundials de la natació artística. Sobretot centrant l'objectiu temporal a mitjà termini, amb els Jocs Olímpics de Los Angeles com a competició més important. Abans, però, Ferré i la resta de combinat estatal es podran anar preparant abans d'encarar el Campionat d'Europa entre el 31 de juliol i el 5 d'agost al Centre Aquàtic de París, la mateixa instal·lació on ja van sumar un històric bronze olímpic, també en rutina acrobàtica.
Canadà espatlla l'estrena
El debut de l'esperada nova rutina acrobàtica estatal només l'ha estat capaç d'espatllar una actuació perfecta del combinat canadenc. L'equip americà ha defensat amb solvència la segona rutina amb major dificultat de la final, convertint-se en el segon combinat que no suma cap "base mark" en una coreografia acrobàtica que supera els 24 punts de dificultat. Una execució clavada, sense errades i impulsant-se en acrobàcies altíssimes, la selecció canadenca ha acabat superant Espanya per 1,3541 punts.
Els jutges han donat a les canadenques un total de 217,2892 punts, mentre que el conjunt de Ferré s'ha hagut de conformar amb 215,9351. Una diferència que ratifica el fet que, si no els hagués caigut el darrer element, la plata s'hauria convertit en or. El tercer graó del podi l'ha ocupat la selecció grega amb 203,9249 punts, que també estrenava coreografia, i que ha executat a la perfecció una segona acrobàcia d'enorme complexitat.
