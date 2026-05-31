El Puig-reig és finalista després dels penals (1-0, 3-2)
Els puig-regencs s'imposen al Corbera després d'un partit de màxima intensitat i es trobaran amb l'Atlètic Gironella a la final per l'ascens
El Puig-reig es va classificar en una tanda de penals històrica per l’equip berguedà davant del Corbera. L'equip del Berguedà va aconseguir empatar l’eliminatòria i passar, després de les penes màximes, a la final, on s’enfrontarà amb el Gironella.
El partit no podia començar de la millor manera possible pels interessos de l’equip del Berguedà. Al primer minut del partit, una jugada per banda acabava amb una centrada i Joel Fernández, que entrava des de segona línia, rematava amb el cap per aconseguir anotar el primer gol del partit per la joia de la nombrosa afició local. Els puig-regencs van seguir atacant i dominant davant un Corbera incòmode que només s’apropava a la porteria local a base de llançaments llargs. Als vint minuts de la represa, els del Baix Llobregat tenien una doble ocasió que no aconseguien materialitzar. El final de la primera meitat va ser intens, però cap dels dos equips aconseguia moure el marcador.
Els primers compassos del segon temps, ja sota una intensa pluja, van veure diverses aproximacions del conjunt puig-regenc, molt més actiu en atac. La grada local reclamava, als set minuts de la represa, un penal sobre Joan Santasusagna que no xiulava el col·legiat. El Puig-reig dominava la possessió, però no trobava opcions per fer el gol que els posés per davant en l’eliminatòria. A vint minuts pel final, el Corbera va fer una passa endavant i va tenir algunes aproximacions de perill. Els minuts finals del temps reglamentari va ser d’ocasions constants del Puig-reig, que buscava l’èpica. Al 91, el corberenc Mario Martín era expulsat per doble groga i deixava en inferioritat numèrica als visitants.
Els primers minuts de la pròrroga van ser de respecte entre ambdós conjunts, que no trobaven porteria. El Puig-reig va tenir la primera, amb una rematada de Marc Balmes que s’estavellava al travesser. La segona part del temps afegit va ser de tràmit, amb cap dels dos equips volent-se arriscar. A tres minuts pel final, Pep Soler també era expulsat i es recuperava la igualtat numèrica. A un minut pel final, Sulley Ndao anotava, però era anul·lat per fora de joc.
A la tanda de penals, després d’una petita pausa per culpa d’una invasió de camp, ambdós equips no fallaven en els seus primers llançaments, però Lluc Guiteras aturava el segon llançament del Corbera i el tercer sortia per sobre del travesser. Martí Soler també l’enviava per sobre la porteria. Ambdós equips feien el quart i Guiteras aturava el cinquè per donar la classificació al Puig-reig.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Prat, Domínguez (P. Soler 77’) Balmes, J. Fernandez, Divins, Santasusagna, M. Soler, Lorenzo (M. Fernandez 59’), Ndao i Guerrero (Caro 111’).
CF CORBERA: Hernandez, Bel, Martín, M. Compte (Canyelles 88’), Solsona (Martínez 59’), P. Pérez (Arguelles 92’), M. Pérez (Civit 113’), S. Robres (Segarra 88’), Sánchez, X. Robres i E. Compte.
ÀRBITRE: Jesús Martínez, auxiliat per Jordi Fernández i Biel Montes.
GOL: 1-0 J. Fernandez min 1.
