Victòria insuficient del Sallent, que no pot arribar a la final (1-0)
Els bagencs no aconsegueixen remuntar el resultat advers de l’anada al camp de Balàfia
El Sallent es va quedar a les portes de la remuntada davant el Balàfia lleidatà. El conjunt bagenc va imposar-se a l’equip del Segrià, però no va ser suficient per capgirar els dos gols en contra del partit d’anada i clouen una temporada molt positiva, on han aconseguit sobradament l’objectiu de la permanència i s’han quedat a dos partits de poder assolir un doble ascens directe.
El conjunt local va dominar completament la primera meitat. Conscients que necessitaven capgirar el marcador advers de l’anada, l’equip bagenc es va llançar de seguida a l’atac, amb una pressió molt alta i una possessió llarga, aprofitant també el nombrós públic local present a l’estadi municipal. Els sallentins van gaudir de diverses ocasions de molt perill que no van aconseguir transformar, en part, gràcies a les bones intervencions del porter visitant Marc Sanz, que va aturar providencialment fins a tres ocasions clares on els davanters del Sallent es quedaven sols davant la porteria.
A la segona meitat, els sallentins van seguir apretant i fent tot el possible per arribar a l’àrea rival, però no aconseguia avançar-se al marcador. A vint minuts pel final, l’equip del Segrià, que durant la primera meitat havia estat més actiu però que en la segona havia estat reclòs a camp propi, es quedava amb deu per l’expulsió, per una picabaralla, d’Edgar Pla. Els bagencs, amb superioritat numèrica, van mantenir el domini total i absolut fins que, a deu minuts pel final, una bona jugada individual d’Adrià Caballé acabava amb un xut ben col·locat des del límit de l’àrea que entrava a la porteria de Sanz. Amb el marcador més ajustat, el Sallent va seguir atacant sense parar, buscant un gol que enviés el partit a la pròrroga. Els bagencs van tenir diverses ocasions, però els visitants, que van haver de demanar l’hora, van aconseguir no encaixar més gols.
CE SALLENT: M. Pérez, Chellenyak (Montañá 57’) , Munera (Márquez 80’), Arenas, Torruella, Sánchez, Díaz, Fontán (Gogishvili 57’) Caballé, Ambròs (López 46’) i A. Pérez (Enrique 71’).
UE BALÀFIA: Sanz, Cáceres, Ivanov, Komma (Fofana 77’), Bosch, Nieto (Fraile 57’), Gracia, Gonzalez, Coker (Camarasa 69’), Pla i Fajr (Piñeiro 84’).
ÀRBITRE: Fran Domínguez, auxiliat per Albert Cabrera i Quim Concepción.
GOL: 1-0 Caballé min 81.
