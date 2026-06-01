Caixabank promou una encistellada solidària durant el Baxi-Reial Madrid
Durant la mitja part del partit voluntaris de l’entitat van promoure una acció per recaptar fons per la fundació Sant Andreu Salut
Regió7
Durant el partit entre el Baxi Manresa i el Reial Madrid del passat divendres, al pavelló del Nou Congost, va tenir lloc una acció social promoguda per CaixaBank. Durant la mitja part del partit, i a peu de pista, es va dur a terme una encistellada solidària a favor de Sant Andreu Salut de Manresa, fundació referent en serveis a les persones a la Catalunya Central. L’objectiu de l’acció era recaptar fons per adquirir un projector de realitat immersiva per permetre viure experiències immersives a les persones de la Unitat de Cures Pal.liatives, així com pels tallers de memòria per persones grans i teràpies de benestar emocional destinades a les persones que hi treballen.
De la mà dels voluntaris de CaixaBank, aficionats al bàsquet i assistents al partit van tenir l’oportunitat de tirar a cistella vàries vegades, i per cada encistellada, la Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, va donar 100 euros a favor de la fundació Sant Andreu Salut. En total, l’import final recaptat va ser de 8.700 euros.
L’acció es va dur a terme en el marc del patrocini de CaixaBank al Bàsquet Manresa. Des de l’any 2013, l’entitat bancària és sòcia patrocinadora de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i patrocinadora oficial de la selecció espanyola tant femenina com masculina en totes les categories. L’any 2023 CaixaBank va ser patrocinadora oficial del Centenari del Bàsquet Català, implicant-se en totes les accions dutes a terme per la Federació Catalana de Bàsquetbol, tant professionals com amateurs.
L’entitat impulsa diverses activitats per apropar l’esport a la ciutadania, com ara el circuit Plaza 3x3 CaixaBank, el major circuit de basquetbol 3x3, gratuït i a l’aire lliure d’Espanya. Al mateix temps, des de CaixaBank es dona suport al bàsquet femení acompanyant els equips patrocinats en la seva trajectòria diària.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor