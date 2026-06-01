Dansa esportiva
El Fit Kid Navàs aconsegueix dos ors, una plata i un bronze en el campionat del món de La Nucia
L’equip navassenc va participar al mundial amb una expedició formada per 22 ballarines i un ballarí
El Fit Kid Navàs, del gimnàs l’Eix, va obtenir resultats destacats en la seva participació en el Campionat del Món de Fit Kid, organitzat per la Federació Internacional de Dansa. L’equip navassenc va aconseguir dos ors, una plata, un bronze i diverses classificacions destacades en les diferents categories.
La competició es va celebrar entre el 27 al 31 de maig a la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia, a Alacant, i va reunir prop de 1.800 ballarins i ballarines procedents de 16 països. Durant quatre dies, els participants han competit en disciplines com Fit Kid, Jazz, Hip Hop, Lyrical, Fantasia i altres modalitats de dansa esportiva.
El Fit Kid Navàs hi va participar divendres i dissabte amb vuit coreografies i una expedició formada per 22 ballarines i un ballarí. Els dos títols de campiones del món van ser per dos grups de FK Promo. Per una banda, el de categoria Kid, format per Martina Just, Laia Carol, Iris Juncarol, Triana Martínez, Carla Manent, Carlota Gómez i Jana Guitart; i per altra banda, el de categoria Adult, integrat per Marina Santasusana, Guillem Cabra, Carla Gallardo, Karen Fernández, Laura Torrente, Xènia Córdoba i Laura Vall.
La segona posició mundial va ser per al duo de Fit Kid Baby format per Mar Mora i Paula Sánchez. Mentre que el duo FK Promo Adult, integrat per Laura Vall i Xènia Córdoba, va aconseguir pujar al tercer graó del podi.
Els resultats destacats del club navassenc es van completar amb la quarta posició del duo FK Promo Kid de Jana Guitart i Carla Manent; la sisena plaça de Karen Fernández en la categoria Solo FK Promo Adult; i la setena posició de l’Equip Fit Kid Adult, format per Arlet Trench, Carla Ayala, Arlet Ballestero, Guillem Cabra, Júlia Badrenas, Anna Galera, Laura De La Corte, Xènia Córdoba, Elsa Martín, Laura Vall, Carla Gallardo, Karen Fernández i Marina Santasusana. A més, Triana Martínez i Martina Just van assolir les semifinals en la categoria Duo Fit Kid Kid.
La participació del Fit Kid Navàs a un Campionat del Món, deu anys després de l’última vegada, ha suposat tornar a casa amb uns resultats que les entrenadores han valorat molt positivament: "Els èxits assolits van molt més enllà de les medalles", i també van destacar que el club tanca la temporada "de la millor manera possible".
