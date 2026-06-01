LES ELECCIONS BLANQuES
Florentino demana el vot per "vendre" una part del club
"Aquestes eleccions són el referèndum sobre la venda del Reial Madrid", alerta Enrique Riquelme davant el desig de "privatització" del seu rival a les urnes.
Sergio R. Viñas
Florentino Pérez ja no oculta ni dissimula el seu desig de ser el president del Reial Madrid que obri la propietat del club a inversors externs per primera vegada en 124 anys d’història. L’actual president i candidat a la reelecció ha exhibit sense embuts, en una entrevista amb El País, la seva determinació de "vendre una mínima part" de l’entitat (parla d’un 5%), amb el paradoxal pretext que "el patrimoni econòmic del club sigui dels seus socis".
"La manera de saber el que val el Reial Madrid és vendre una mínima part", argumenta el president d’ACS sobre un projecte en què ell i el seu equip fa prop de dos anys que hi treballen. En l’assemblea general de desembre, va prometre als socis que "en les pròximes dates" els presentaria "una proposta de reforma societària", sense que des d’aleshores se n’hagin conegut avenços.
Ara, en aquesta entrevista, promet convocar una assemblea extraordinària i un referèndum després de les eleccions de diumenge, si els socis renoven la seva confiança en ell. Un projecte que l’altre candidat d’aquests comicis, Enrique Riquelme, qualifica de "privatització" del club. En els últims dies, ja estava avisant que aquestes poden ser les "últimes eleccions de la història del Reial Madrid" si les guanya Florentino, i ahir va aprofundir en la seva censura al projecte del seu rival.
"Fora caretes, diu clarament que privatitzarà el club", va valorar al matí a Valdebebas, on va presenciar el Madrid-Granada de la Lliga F, presidit des de la pròxima llotja pel mateix Florentino. A la tarda, en un acte amb socis a la seva seu electoral, al costat del Bernabéu, el president del grup Cox va elevar el to contra el seu rival a les urnes: "Ha sigut un gran president, però això no li dona dret a vendre el club".
"El Reial Madrid no es ven"
"Aquestes eleccions ja no van de Florentino Pérez o Enrique Riquelme o del model social o esportiu, que també. Van de vendre o no vendre el club. Aquestes eleccions són el referèndum sobre la venda del Reial Madrid. Hi ha la papereta de la privatització i la papereta que garanteix que el club continuï sent al 100% dels seus socis", va dir Riquelme, per reclamar el vot del madridisme: "Demano que el missatge a les urnes sigui clar: el Reial Madrid no es ven. Necessitem la mobilització més gran de la nostra història per frenar l’amenaça al club més important de la nostra història".
