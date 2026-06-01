Francesc Sòria deixarà la direcció del CE Manresa després de més de sis anys
L'actual vicepresident i portaveu de l'entitat anuncia que plega el 30 de juny: "És el moment de fer un pas al costat"
El manresà Francesc Sòria ha anunciat aquest dilluns que el pròxim 30 de juny, després de sis anys i mig a l'entitat, posarà punt final a la seva etapa com a directiu del CE Manresa. Actualment, el periodista exerceix de vicepresident i de portaveu i se n'anirà amb dos títols de Tercera sota el braç i amb el club fent passes per convertir-se en societat anònima esportiva (SAE).
En un comunicat, Sòria explica que, "ara toca tornar a la normalitat. No marxo, simplement he arribat on em vaig proposar: complir el mandat de sis anys (més 6 mesos com a Junta Gestora)". Afirma que ha dut a "l'extrem" la paraula "compromís" i que s'ha "buidat" aportant "professionalitat, intensitat i passió" al Congost.
"És el moment de fer un pas al costat", rebla, abans d'enumerar el llegat que deixa: "Acabo amb la sensació d'aprenentatge i de la feina ben feta. D'èxits (dos títols de Tercera, dels tres que té el club en 120 anys!). I de rècord de socis, d'assistència a l'estadi, de pressupost, de patrocinadors, de seguiment i creixement espectacular a les xarxes socials, de jornades de Copa del Rei, d'iniciatives socials, de mobilitzacions a L'Hospitalet, Navalcarnero... de campanyes mediàtiques vinculades al territori i d'un llarg etcètera. I això que som una ciutat de bàsquet (que exclamo amb orgull)!".
"El neguit" que genera la tresoreria
Sobre els comptes i el futur de l'entitat, Sòria diu que marxa amb "el neguit" que genera "la tresoreria", i demana: "Disculpes a qui creieu que no hem complert, però, sense informació, us demano que no sigueu cruels amb uns directius que hem gastat moltes hores en el Centre d'Esports. I diners. Ho hem fet, amb molt sacrifici... per responsabilitat, il·lusió i, repeteixo, per compromís". A parer seu, "l'aposta és i ha de ser la transformació definitiva a SAE. És l'única via per a un nou i millor Manresa, un club abandonat històricament. Un procés que vam iniciar fa dos anys amb l'aprovació massiva dels socis en assemblea. Dos anys d'adversitats que només els familiars saben del patiment que ens ha generat en el nostre dia a dia".
Recalca que, "el president Basiana i la Junta treballen per a estabilitzar el club en un futbol d'elit inimaginable fa dècades. També per aconseguir un acord per arreglar un estadi obsolet. I per assolir una professionalització que serveixi per evolucionar el nostre futbol base i, especialment, el futbol femení, motiu d'orgull i d'alegries els darrers anys".
Quant als agraïments, Sòria dona les gràcies a la família, a qui ha "robat moltes hores i dies", als companys de la directiva -"el millor d'aquest viatge", diu, i als seguidors, futbolistes, entrenadors, coordinadors i mitjans de comunicació que l'han acompanyat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor