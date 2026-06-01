El mercat del Barça: oferta de 100 milions per Julián Álvarez i Bernardo Silva està a l’espera
Enrique Cerezo respon que és jugador de l’Atlético «per moltes altres temporades»
Albert Guasch
Lligat i presentat Anthony Gordon, a la direcció esportiva li queden dues missions aquest estiu. Les coneix tothom, al mercat del Barça costa guardar secrets: Julián Álvarez, de 26 anys, i Bernardo Silva, a punt de fer-ne 32. L’argentí agrada a tots aquells a qui ha d’agradar. És un davanter amb bon domini de la pilota per reemplaçar un davanter d’àrea com Robert Lewandowski. El portuguès sintetitza allò que sempre s’ha denominat oportunitat de mercat. Experimentat, de qualitat, disposat a abaixar-se el sou i, segons diuen els qui han tractat amb el seu entorn, amb moltes ganes de vestir de blaugrana.
El cas de Julián Álvarez sembla trobar-se en aquesta fase de pols públic de to agre que sempre caracteritza les negociacions amb l’Atlético de Madrid (i de les quals sempre surt més ben parat que el Barça, cal afegir). El club blaugrana va presentar la setmana passada una proposta de 100 milions, segons va avançar Fabrizio Romano, guru del mercat, rebutjada amb poca gràcia des de les xarxes socials.
Vol més euros, encara que, com correspon a tot bon negociador, Enrique Cerezo, president matalasser, negués aquest dilluns qualsevol voluntat de venda. «Julián Álvarez és jugador de l’Atlético de Madrid i no només per aquesta temporada passada, sinó per moltes altres. Treballem contínuament per portar els millors jugadors al nostre equip», va sentenciar. El seu problema és que l’atacant se’n vol anar i, en general, els futbolistes sempre guanyen aquestes partides. Es preveu un estira-i-arronsa llarg, a les antípodes del fitxatge de Gordon.
Silva també vol jugar per a Hansi Flick després de finalitzar el seu contracte amb el Manchester City. Té família a Barcelona i sembla disposat a esperar. El tècnic germànic ha mostrat reticències a poblar la plantilla de més migcampistes. Ja n’hi ha set per a tres llocs. Una cosa és generar competència i l’altra és veure’s obligat a marginar futbolistes fins ara importants. Hi ha el risc de trencar la química del vestidor, un autèntic tresor ara mateix i no tan fàcil d’aconseguir.
En mans de Jorge Mendes
L’agent del portuguès és l’incansable Jorge Mendes, un dels preferits de Joan Laporta, i segurament hi ha hagut ganes de convèncer Flick. Va demanar futbolistes més experimentats i aquí se n’hi ofereix un. Per això li resulta complicat protestar. S’haurien de produir sortides, segurament algun de la Masia, abans que n’entri un de nou. I ja se sap que mai ningú no vol marxar del Barça: per barcelonisme, per l’encant de l’equip i el club, per la qualitat de vida de la ciutat... L’acord amb el jugador lusità, en qualsevol cas, seria per dues temporades.
Mentrestant, i tornant a Fabrizio Romano, aquest ha avançat que el Mónaco ja ha activat l’opció de compra d’Ansu Fati per 11 milions d’euros. El Barça encara no ho ha fet oficial. Si finalment es compleix, alliberaria un notable espai salarial i faria lloc a les fitxes de les noves cares que es pretenen. El ‘fair play’ financer és aquell mal de queixal de cada temporada que, per una vegada en el mandat de Laporta, s’hauria d’evitar.
També queda pendent la carpeta dels cedits, com Marcus Rashford —sembla improbable la seva continuïtat— i Joao Cancelo; amb ell hi ha més ganes a la vista del seu rendiment en el seu retorn. El seu agent és Mendes, com el d’Ansu, Silva, Alejandro Balde i Marc Casadó, candidats aquests dos últims a sortir. El veurem amb assiduïtat a Barcelona.
