Escalada | Mundial d'Alcobendas
Les World Climbing Series de Madrid s’assenten com a gran cita mundial
L’esdeveniment ha congregat a 3.000 atletes de 45 països en les proves de velocitat i ‘boulder’
Cristina Andrade del Alcázar
El municipi madrileny d’Alcobendas ha sigut testimoni per segon any consecutiu de la força i l’atracció de l’escalada en àmbit mundial amb la celebració durant quatre dies a l’esplanada del Poliesportiu José Caballero de la localitat de la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026.
Una cita que s’ha convertit en referent d’aquest esport arreu del món i per la qual han passat prop de 300 atletes de més de 45 països per competir en les modalitats de boulder i velocitat.
En boulder, la guanyadora de l’or femení va ser la britànica Erin McNeice, que es va proclamar campiona amb 99,1 punts després de disputar la final divendres. Dissabte va arribar el torn de la final masculina, l’or de la qual es va emportar el japonès Sorato Anraku, amb una puntuació de 99,3.
En velocitat, el xinès Shouhong Chu es va penjar l’or després d’imposar-se a l’indonesi Robby Al Hilmi i va tornar a rebaixar la seva marca personal fins als 4,75 segons.
Gran competència
La nord-americana Emma Hunt va posar el colofó a una competició perfecta proclamant-se campiona amb un espectacular 6,08, una marca a l’abast de molt poques escaladores en la història d’aquesta disciplina. Tots dos van pujar al podi entre crits de joia durant diumenge en una jornada final en què l’escalador espanyol Erik Noya es va quedar fora i l’escaladora Leslie Romero no va aconseguir per 12 centèsimes lluitar per les medalles.
Malgrat la sufocant calor que va marcar les jornades i que ha deixat imatges d’espectadors refugiant-se sota els para-sols, utilitzant paraigües per protegir-se del sol, operaris refrescant els assistents amb aigua i molts ventalls, el públic es va mostrar absolutament bolcat a animar i motivar els escaladors en cada una de les competicions.
Tampoc les institucions, autoritats i personalitats del món de l’esport van voler perdre’s l’oportunitat de mostrar el seu suport a l’escalada. Durant aquests quatre dies van passar pel recinte, entre d’altres, Javier Moll i Arantza Sarasola, president i vicepresidenta de Prensa Ibérica; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, adjunta a Presidència i directora editorial; Mariano de Paco Serrano, conseller de Cultura, Turisme i Esport de la Comunitat de Madrid; Alberto Tomé, director general d’Esports de la Comunitat de Madrid; Rocío García Alcántara, alcaldessa d’Alcobendas; Jesús Tortosa, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alcobendas; Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE); Marco Scolari, president de World Climbing; i Joan Bernat Clarella, president de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada.
L’esdeveniment ha sigut organitzat per World Climbing, Prensa Ibérica i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (Fedme); compta amb l’impuls de la Comunitat de Madrid, l’Ajuntament d’Alcobendas i el Consell Superior d’Esports (CSD); i el suport de Fenie Energía, El Granero, Sharma Climbing, TuAsistenteConIA.com, EP Climbing, Kailas, TrueSpeed i Perfect Descent.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: "A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula"
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner