Hoquei | Play-off OK Lliga
L'Igualada Rigat assalta el Palau Blaugrana i empata la semifinal (1-3)
El conjunt que dirigeix Marc Muntané no només ha empatat la sèrie, sinó que ha recuperat el factor pista, i podria segellar el passi a la final a Les Comes
L'Igualada Rigat HC ha completat un dels millors partits de la temporada al Palau Blaugrana i s'ha imposat al Barça per 1-3. Un resultat que no només significa la primera victòria dels anoiencs sobre els blaugrana aquesta temporada, ja que fins ara havien empatat un partit a la lliga i n'havien perdut quatre -el restant de la lliga i els dos de la Champions i el primer del play-off- sinó que implica que els anoiencs empaten l'eliminatòria de semifinals, i ara tenen el factor camp a favor. Això vol dir que els jugadors de Marc Muntané podrien segellar el passi a la final a casa, en cas de vèncer els dos propers partits a Les Comes.
El conjunt de la capital de l'Anoia ha anat per feina, i tan aviat com ha pogut s'ha avançat a l'electrònic. Ho han fet en el segon atac en superioritat de què han gaudit, aprofitant la blava que ha vist Ricard Font després de fer caure Marc Carol després d'una acció molt precisa de l'igualadí. I el cert és que els anoiencs han avisat immediatament després, amb un gol de Marc González que els col·legiats han anul·lat.
Però els de Marc Muntané no han perdut temps lamentant-se, i en l'acció posterior han trobat, ara sí amb la conformitat dels àrbitres, l'anhelat primer gol. L'ha marcat el mateix protagonista, Marc González, que ha aprofitat el rebot d'una potent rematada de Biel Llanes que Carles Grau ha aturat en primera instància, però que no ha pogut fer res per impedir que els anoiencs encetessin el marcador del Palau Blaugrana.
Tots dos conjunts han seguit amb el pla de partit en un enfrontament molt intens, tot i que el marcador de faltes es mantenia relativament baix tenint en compte la importància del partit (4-3 al final de la primera meitat). El duel s'ha tornat més agressiu a la segona meitat, i malgrat que tant els locals com els anoiencs tenien ocasions, Martínez i Grau les refusaven una vegada i una altra.
Ha estat aleshores quan una acció de pur talent individual ha permès als igualadins posar el 0-2. L'autor del segon gol visitant ha estat l'argentí Matías Pascual, que ha demostrat la seva habilitat en la conducció i, amb un punt de sort, ha aprofitat un rebot sobre Ferran Font per afusellar Carles Grau. No tot eren flors i violes, i l'acumulació de faltes començava a ser un problema fins que Biel Llanes ha comès la desena de l'Igualada.
Font ha estat l'encarregat d'assumir la responsabilitat, i el cert és que el jugador blaugrana ha convertit una falta directa exquisida, picant-la per damunt d'Arnau Martínez. Però els blaugrana també vivien al tall de la navalla, i el mateix Biel Llanes ha respost amb un altre golàs de falta directa després que els locals cometessin la desena falta. El jugador del club anoienc ha optat per aixecar la pilota davant Grau, i picant-la amb molta precisió ha situat l'1-3 amb què s'ha arribat al final del partit.
