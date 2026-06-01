Bàsquet | Campionat d'Espanya de Clubs Infantil

L'Occident Manresa venç el Ciutat de Còrdova i optarà a ser equip de vuitens (81-92)

L'equip que dirgeix Dani Mestre ha sabut adreçar un partit amb un tram inicial amb molts dubtes i s'ha acabat imposant amb solvència al conjunt andalús

Sandro Rodríguez va anotar 26 punts en el triomf manresà / Arxiu/José Manuel Casares/ACB Photo

Marc Llohis

Manresa

L'Occident Bàsquet Manresa ha guanyat aquest dilluns a la tarda el Ciutat de Còrdova per 81-92 i continua somiant amb accedir als vuitens de final del Campionat d'Espanya de Clubs Infantil. Els joves jugadors que dirigeix Dani Mestre s'han sabut refer d'un mal inici i es jugaran el passi a la fase del KO dimarts, a les cinc de la tarda, davant d'un Alimerka Oviedo que ha perdut els dos enfrontaments que ha disputat fins ara, tot i que ho farà sense pressió.

L'inici del matx ha estat un malson per als manresans, que patien davant la superioritat física dels andalusos. Fruit de la frustació, perdien la clarividència ofensiva en accions aparentment senzilles, i superaven l'equador del primer període amb el resultat de 19-4. Però a partir d'aleshores els joves jugadors manresans s'han exigit més en defensa i amb un parcial de 4-8 han tornat a entrar al partit.

La bona dinàmica ha continuat al segon període, en el qual després d'uns intercanvis inicials han signat un 0-11 en quatre minuts que els permetia situar-se a una possessió (27-25). L'agressivitat en la defensa de l'u contra u estava donant molts punts fàcils als de Mestre, que malgrat veure com els andalusos els tallaven el parcial, insistien fins a capgirar el duel abans del descans.

A la represa tots dos conjunts han ajustat aquells aspectes que no havien dominat a l'inici, i malgrat que semblava que els andalusos sortien més entonats, la ràpida reacció bagenca ha permès a l'Occident agafar les regnes del partit abans del darrer quart. Un període en què s'han notat alguns nervis, però en el qual els manresans han estat prou sòlids per gestionar els moments clau i acabar imposant-se gràcies a un gran encert exterior.

