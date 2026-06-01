Atletisme
Manel Deli, de Manresa, és segon en els 100 quilòmetres del 'Wexford Festival of Running'
L'ultrafondista bagenc va travessar la línia d'arribada situada als jardins del castell de Johnstown de la ciutat irlandesa amb un temps de 7:37.45
L'ultrafondista manresà Manel Deli va travessar en segona posició la línia d'arribada en la cursa de 100 quilòmetres del 'Wexford Festival of Running'. L'atleta de 52 anys va volar dissabte sobre el circuit de 1.340 metres que s'obria pas entre els jardins del castell de Johnstown d'aquesta ciutat irlandesa situada al sud-est de l'illa. Un traçat sobre el qual els atletes que hi participaven havien de completar un total de 75 voltes.
El fet que la prova tingués lloc al bell mig dels jardins d'un antic castell d'estil neogòtic feia que el circuit no fos mai pla del tot. De fet, durant els 100 quilòmetres que tenia la prova, Deli i la resta de competidors van haver de superar un desnivell positiu de 520 metres. Tampoc la superfície sobre la qual es corria era la ideal, ja que el 70% era grava i el restant asfalt, suposant una nova característica que complicava als atletes el fet de seguir un ritme uniforme al llarg de la prova.
El més ràpid a completar les 75 voltes als jardins del castell va ser el britànic Rob Payne, que es va imposar en la classificació general amb un temps total de 6:58,00. Darrere seu, amb un registre de 7:37,45, va travessar la línia d'arribada l'ultrafondista manresà. El darrer graó del podi el va ocupar l'atleta irlandès David Flood, que va completar els 100 quilòmetres amb un temps de 10:32,05.
Deli afrontava la prova amb l'objectiu prioritari d'acabar-la, ja que encadenava un parell de retirades prematures en els seus darrers compromisos competitius, les 24 hores a l'Estadi Serrahima i els 100 km de l'estatal que es va disputar a Màlaga. Una prova, doncs, que li ha anat bé de cara a continuar acumulant experiència en la distància, així com extreure algunes conclusions, ja amb la mirada fixada als propers compromisos.
Deli, de 52 anys, acumula poc més de 12 anys com a maratonià i ultramartonià. De moment s'ha proclamat dues vegades campió del Món de l'especialitat, a Berlín l'any 2022 i a Bangalore el 2024. L'atleta manresà posseeix també el rècord mundial de la distància en M45 amb 6:30,24, que és també rècord de Catalunya Absolut. Ostenta un títol estatal absolut en la distància assolit a Santander el 2021 -el dia del seu debut en els 100 quilòmetres- amb 6:55,21, i és plusmarquista mundial M45 de sis hores, completant un total de 92.406 metres en l'Ultrarunning Barcelona del 2023.
