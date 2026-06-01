🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x28: l’onze ideal de LaLiga i els play-offs d’ascens, a debat
Moeve Fútbol Zone torna avui, 1 de juny, amb un nou programa centrat en el tancament de temporada i en els grans temes que continuen marcant l’actualitat del futbol espanyol. Des de l’elecció de l’onze ideal de LaLiga EA Sports fins a la lluita per l’ascens a LaLiga Hypermotion, el programa repassarà alguns dels noms i equips més destacats del curs
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en la Liga Hypermotion i la Liga F Moeve.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
L’onze ideal de la temporada, a examen
El bloc principal del programa reuneix els periodistes Raúl Fuentes i Irati Vidal, que analitzaran l’actualitat futbolística del moment i debatran sobre quins han estat els onze millors jugadors de la temporada a LaLiga EA Sports, a més d’escollir l’entrenador més destacat del campionat.
Un debat que servirà per repassar els grans noms del curs i valorar el rendiment dels principals protagonistes de la temporada.
Play-offs d’ascens i futur del Saragossa
El programa també dedica un ampli espai a LaLiga Hypermotion, amb la participació de Mario Jiménez, que analitzarà els equips classificats per al play-off d’ascens i oferirà el seu pronòstic sobre la lluita per pujar de categoria.
A més, a la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Ismael Mateu, d’El Periódico Mediterráneo, oferirà les claus de l’enfrontament entre Castellón i Eibar.
Per la seva banda, Santiago Valer, d’El Periódico de Aragón, analitzarà el descens del Reial Saragossa i els possibles canvis i moviments que es podrien produir al club de cara a la pròxima temporada.
Una sorpresa a LaLiga Genuine Moeve
L’espai “Futbol per a tothom” portarà una de les novetats del programa, amb l’anunci d’una nova competició vinculada a LaLiga Genuine Moeve.
A més, es repassarà tot el que ha donat de si l’última fase celebrada a Burgos, una cita que va tornar a posar en valor els principis d’inclusió i companyonia que caracteritzen aquesta competició.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassarà l’actualitat a peu de carrer i seleccionarà les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials.
Un programa que combina anàlisi, debat i actualitat per posar el punt final a una temporada plena d’històries dins i fora dels terrenys de joc.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor