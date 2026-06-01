Qui és Tim Payne, el jugador “menys conegut” del Mundial que s'ha tornat viral?
Internacional amb Nova Zelanda des de fa més d’una dècada, el lateral del Wellington Phoenix ha construït una trajectòria sòlida i discreta fins ara
EFE
El neozelandès Tim Payne, un futbolista acostumat a desenvolupar la seva carrera lluny dels focus, s’ha convertit en una de les històries més destacades de la prèvia del Mundial gràcies a una campanya viral nascuda a l’Argentina que ha mobilitzat milions d’aficionats en el seu suport i en el dels ‘All Whites’.
Internacional amb Nova Zelanda des de fa més d’una dècada, el lateral del Wellington Phoenix era conegut fins fa unes setmanes principalment pels seguidors del futbol oceànic, on ha construït una trajectòria sòlida i discreta, allunyada de l’atenció mediàtica que sol acompanyar les grans estrelles del futbol mundial.
Aquesta realitat va canviar de manera sobtada quan una campanya impulsada a les xarxes socials pel creador de contingut argentí Valen Scarsini, conegut com ‘el Scarso’, el va escollir com el candidat ideal per convertir-se en el “protagonista” del Mundial en ser considerat el futbolista “menys conegut” entre els convocats per a la cita.
“Falten molt pocs dies perquè comenci el Mundial i tots estem esperant per animar la nostra selecció. Però què passaria si hi hagués un futbolista que ens unís a tots, algú a qui donéssim suport sense importar la nostra nacionalitat?”, plantejava Scarsini en un vídeo publicat a Instagram que ja supera el milió de ‘m’agrada’.
L’argentí va buscar entre els convocats del torneig el jugador amb menys seguidors a les xarxes socials i la seva investigació va acabar assenyalant Payne, que aleshores tot just superava els 4.700 seguidors a Instagram.
La iniciativa es va viralitzar en qüestió d’hores i va disparar la popularitat del defensa neozelandès, que va passar de ser pràcticament un desconegut fora d’Oceania a reunir una comunitat global de més de 3,7 milions de seguidors pocs dies abans de l’inici del torneig.
El fenomen ha generat, a més, mems, vídeos i fins i tot una cançó viral batejada com “No Payne, No Gain”, compartida per aficionats i comptes vinculats al futbol oceànic, que presenta el defensa com l’inesperat heroi popular del Mundial.
“Moltes gràcies per tot el suport. Disculpeu el meu espanyol”, va dir Payne, la parella del qual és costarricense, en un vídeo publicat a les seves xarxes socials per agrair “l’afecte de tothom” rebut arran de la campanya.
Una carrera lluny dels focus
Nascut a Auckland el 1994, Timothy John Payne va començar la seva formació a l’Auckland City abans de fer el salt a Anglaterra, on va passar per les categories inferiors del Blackburn Rovers de Lancashire i va arribar a disputar partits amb el primer equip.
Posteriorment va jugar als Estats Units i va tornar al futbol oceànic, on es va acabar consolidant al Wellington Phoenix, l’únic club neozelandès que competeix a l’A-League, la màxima categoria del futbol australià.
Habitual com a lateral dret, tot i que també pot actuar com a central, Payne va debutar amb la selecció amb només 18 anys i es va convertir amb el temps en un dels jugadors més experimentats de l’equip nacional.
El repte dels ‘All Whites’
L’esclat viral de Payne coincideix amb un dels moments més il·lusionants per al futbol neozelandès dels darrers anys. Els ‘All Whites’ tornen al Mundial amb l’objectiu de millorar els precedents de les seves dues úniques participacions, a Espanya 1982 i Sud-àfrica 2010.
En aquella edició de 2010, Nova Zelanda va aconseguir una fita en acabar invicta la fase de grups gràcies als seus empats davant Eslovàquia, Itàlia i Paraguai, tot i que no va aconseguir avançar als vuitens de final.
El primer repte de Payne i de la seva selecció arribarà el 15 de juny, quan Nova Zelanda debuti contra l’Iran a Los Angeles.
Posteriorment s’enfrontarà a Egipte i Bèlgica en una fase de grups en què buscarà aconseguir la primera victòria mundialista de la seva història i, potser, allargar una llegenda que va començar a les xarxes socials i ha acabat donant la volta al món.
