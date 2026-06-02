Rugbi
El Cat Central sub-14 clou el curs com a campió de la Copa Catalana d'Or B
El conjunt de la regió central es va imposar al CR Tarragona per 36-41 a la pròrroga, en una final que a sobre van disputar a camp rival
Regió7
L'equip sub-14 del Cat Central es va acomiadar de la temporada 2025/26 proclamant-se campió de la Copa Catalan d'Or B de rugbi. El conjunt de la regió va derrotar, a domicili i a la pròrroga, el Club Rugby Tarragona per un ajustat 36-41. Un títol amb el qual culminen un curs molt positiu des d'un punt de vista formatiu, que els ha permès destacar com un dels equips més exitosos tant en l'àmbit català com en l'estatal.
A més de la Copa Catalana d'Or B, el Cat Central ha finalitzat la temporada com a subcampió de la Segona Divisió del Campionat d'Espanya i segon classificat de la seva lliga. Uns resultats que suposen la culminació d'un dels millors cursos de la història recent de l'equip formatiu de l'entitat.
Més enllà dels resultats esportius, des del club "es valora especialment la progressió mostrada per tots els jugadors que han format part de l'equip al llarg de la temporada, així com la feina del cos tècnic, el suport de les famílies i la implicació de totes les persones que formen part del projecte" van compartir en una nota.
