Waterpolo
El CN Manresa Fibracat clou en cinquè lloc el Campionat de Catalunya femení absolut
El conjunt que dirigeix Ramon Rosell va caure en el partit de quarts per només un gol, i a partir d'aleshores ja no va conèixer la derrota
Regió7
El CN Manresa Fibracat va cloure la temporada 2025/26 amb una meritòria cinquena posició al Campionat de Catalunya femení absolut de waterpolo. L'equip que entrena Ramon Rosell es va mostrar molt consistent durant els dos dies de competició, i només una derrota en l'eliminatòria de quarts de final contra el filial del CN Mataró va impedir que somiéssin amb lluitar pel títol. A partir d'aleshores, les manresanes no van fallar fins a assegurar-se el cinquè lloc.
El campionat va començar de manera cruel per a les waterpolistes del CN Manresa, que van caure per la mínima (8-9) davant del CN Mataró B. Les manresanes van competir de meravella davant d'un equip potent a la categoria i que va acabar enduent-se el bronze, a qui van dominar fins a l'equador de la segona part. Aleshores, però, les mataronines van aprofitar totes les seves ocasions de gol per endur-se un ajustat triomf al final.
La derrota deixava l'equip bagenc sense la possibilitat de lluitar pel títol, però sí que podia fer-ho per optar al cinquè lloc. I així va ser. Les jugadores que entrena Rosell es van llançar a l'aigua amb molta decisió en el segon partit, contra el CWP Sant Adrià, a qui van guanyar amb molta contundència (8-15). Les manresanes van ser molt superior a les adrianenques, a qui al descans dominaven per un devastador 2-10.
El cinquè lloc va requerir de més feina i treball, ja que el Barcelona Waterpolo Club va oposar una gran resistència. El conjunt manresà va trencar el ritme del duel a la tercera part, amb un parcial de 0-3 que els donava un avantatge de 3 gols (4-7) que les jugadores bagenques van saber mantenir fins al final, imposant-se per 6-9.
La bona actuació de l'equip que dirigeix Rosell, combinat amb la tercera posició aconseguida a la fase regular de la Lliga Catalana confirma el bon moment de forma en què han acabat les joves waterpolistes del CN Manresa, que han completat una gran temporada. Un curs en què, dins l'aigua, han demostrat la seva categoria, així com el sistema de joc en bloc que ha implementat el tècnic bagenc.
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