Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa anuncia Eudald Ripollès com a la segona incorporació per al curs vinent
El jugador, de 20 anys, ha desenvolupat gairebé tota la seva carrera al CN Caldes, darrerament a Tercera Divisió
El Covisa Manresa ha informat aquest dimarts del fitxatge d'Eudald Ripollès, jugador de 20 anys que procedeix del CN Caldes, amb el qual jugava a Tercera Divisió Nacional fins ara.
El futbolista de Palau-solità i Plegamans va començar a l'equip benjamí del conjunt del Vallès Oriental, amb el qual també va actuar en categoria juvenil i, de sènior, a la Divisió d'Honor Catalana i a Tercera. En una part d'aquesta trajectòria, entre aleví i cadet, va formar part de les files del FC Barcelona.
Ripollès també ha estat convocat per la selecció catalana en les categories de benjamí, aleví i infantil. Ha guanyat sis Copes de Catalunya de clubs, un subcampionat d'Espanya també d'equips i un campionat d'Espanya amb la selecció catalana.
Aquesta incorporació s'afegeix a la d'Àlex Terraga Terri, que va ser la primera novetat de cara a la propera temporada. El Covisa també ha oficialitzat les baixes de David Lozano, Jordi Sánchez, Héctor Albadalejo, Sergi Piquer, Roger Bermusell, Héctor Checa i Taous Pirri.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis