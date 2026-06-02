Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa anuncia Eudald Ripollès com a la segona incorporació per al curs vinent

El jugador, de 20 anys, ha desenvolupat gairebé tota la seva carrera al CN Caldes, darrerament a Tercera Divisió

Eudald Ripollès, entre el director esportiu, Àngel Català, i el nou tècnic, Xavier Santaella, Santa

Eudald Ripollès, entre el director esportiu, Àngel Català, i el nou tècnic, Xavier Santaella, Santa / Covisa Manresa

Jordi Agut

Manresa

El Covisa Manresa ha informat aquest dimarts del fitxatge d'Eudald Ripollès, jugador de 20 anys que procedeix del CN Caldes, amb el qual jugava a Tercera Divisió Nacional fins ara.

El futbolista de Palau-solità i Plegamans va començar a l'equip benjamí del conjunt del Vallès Oriental, amb el qual també va actuar en categoria juvenil i, de sènior, a la Divisió d'Honor Catalana i a Tercera. En una part d'aquesta trajectòria, entre aleví i cadet, va formar part de les files del FC Barcelona.

Ripollès també ha estat convocat per la selecció catalana en les categories de benjamí, aleví i infantil. Ha guanyat sis Copes de Catalunya de clubs, un subcampionat d'Espanya també d'equips i un campionat d'Espanya amb la selecció catalana.

Aquesta incorporació s'afegeix a la d'Àlex Terraga Terri, que va ser la primera novetat de cara a la propera temporada. El Covisa també ha oficialitzat les baixes de David Lozano, Jordi Sánchez, Héctor Albadalejo, Sergi Piquer, Roger Bermusell, Héctor Checa i Taous Pirri.

