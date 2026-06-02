Eric Garcia, abans que arrenqui el Mundial: "Ser vuit del Barça és el premi al nostre gran any"
Oyarzabal agraeix els elogis de Lamine i es desmarca d’un possible fitxatge pel Barça. Rodri deixa la porta oberta al Reial Madrid.
Fermín de la Calle
El media day que va celebrar ahir la selecció espanyola de futbol va tenir la presència de dos pesos pesants del vestidor com Rodri i Mikel Oyarzabal, un habitual com Alejandro Grimaldo, un nouvingut com Marc Pubill i del jugador més feliç de la concentració, Eric Garcia.
El polivalent jugador blaugrana lluïa un enorme somriure que confirmava el que les seves paraules ratificaven: "Soc feliç i al final he aconseguit posar el colofó a aquesta gran temporada en l’àmbit personal i en el col·lectiu. El fet que siguem vuit jugadors del Barça aquí és el premi al nostre gran any. Els dies previs els meus companys han sigut una mica mal parits perquè feien bromes de si hi aniria, no hi aniria... Però bé, estic content de ser aquí amb ells. Tant de bo puguem acabar aquesta temporada de la millor manera".
Lamine, en el Mundial
L’exjugador del Girona i City va apuntar: "Si estem al nostre nivell, tindrem possibilitats" i va destacar un Lamine Yamal, de qui va afirmar: "Guanyem o no guanyem el Mundial, per a mi continuarà sent el millor jugador. I si el guanyem, encara més".
Rodrigo Hernández va exercir de capità en la jornada de portes obertes de la selecció, en què li van demanar sobre el seu possible fitxatge pel Reial Madrid, després de la promesa del candidat Enrique Riquelme de fitxar-lo si guanya les eleccions. Rodri no va tancar la porta a l’anada al Bernabéu, una cosa que està cantada, però per l’obsessió de Florentino amb el seu fitxatge: "Forma part del futbol. Estic centrat a ser un líder en la selecció. Aquest és el meu camí. Entenc el soroll, però no hi dedicaré temps. Ja es veurà després del Mundial". El madrileny té un any més de contracte amb el City, però es dona per fet que serà part de la desbandada del vestuari sky blue després de la confirmació de la sortida de Guardiola. Hernández arriba molt descansat després de passar una gran part de la temporada en blanc, fet que, no obstant, no sembla haver evitat que aquest en condicions: "Estic fresc després d’una temporada en què he estat bé personalment, tot i que l’equip no hagi aconseguit el que volia. Tinc menys ritme que el 2024, però també menys càrrega de partits". Sobre el favoritisme d’Espanya en el Mundial, Rodri va assenyalar: "Per ser favorits, cal demostrar-ho al camp. Les etiquetes no serveixen de res perquè això és molt llarg. Estem contents i il·lusionats. Arribem sans i preparem bé el desafiament del Mundial".
Mikel Oyarzabal, que serà el davanter centre de Luis de la Fuente en la cita mundialista, va advertir: "No ens donava ningú per favorits a l’Eurocopa, però som els mateixos". I va respondre als elogis d’un Lamine que l’havia assenyalat com un davanter "top mundial" que fitxaria per jugar amb ell al Barça: "¿Jugar al Barça amb Lamine Yamal? Ara el meu cap és aquí i només penso a treballar per lluitar pel Mundial".
