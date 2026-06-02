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Bàsquet

L'Occident Manresa apallissa l'Oviedo i es classifica per als vuitens de final de l'estatal infantil (71-56)

El conjunt que dirigeix Dani Mestre ha estat molt superior als asturians, i al descans ja domiaven l'electrònic per 25 punts

Arnau Llobet va sumar 14 punts en la victòria manresana

Arnau Llobet va sumar 14 punts en la victòria manresana / David Grau/ACB Photo

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Marc Llohis

Manresa

L'Occident Bàsquet Manresa ha atropellat l'Alimerka Oviedo (71-56) en el darrer partit de la fase de grups i s'ha classificat per a disputar l'eliminatòria de vuitens de final del Campionat d'Espanya de Clubs infantil. El conjunt manresà que dirigeix Dani Mestre ha fet els deures davant la ventafocs del grup, i gràcies a una magnífica primera meitat, ha aconseguit un importantíssim avantatge que a partir d'aleshores s'ha dedicat a administrar.

Els manresans sabien que depenien d'ells mateixos per passar a la següent fase, i que guanyant s'asseguraven disputar els vuitens, sense haver d'esperar què passés en l'enfrontament posterior entre l'Uros Rivas i el Ciutat de Còrdova. I el cert és que han anat per feina. Els manresans han sortit a pista molt endollats, amb ganes de mossegar i trencar el partit l'abans possible. Així ha estat. Esprement-se en defensa i forçant moltes pèrdues i mals llançaments d'un Oviedo que semblava descol·locat.

En canvi, els manresans optaven per un joc senzill, amb moltes accions d'u contra u i trobant bones situacions a prop de cistella. El 20-5 del primer quart es va transformar en un ja definitòri 43-18 abans del descans, amb els asturians tocats i enfonsats, i amb Mestre començant a rotar entre els jugadors amb menys protagonisme.

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La segona meitat ha estat un tràmit. Els manresans s'han conformat amb no fer més sang del compte, i malgrat que continuaven competint, ho feien coneixedors que l'accés a vuitens estava assegurat. En aquesta propera fesa de la competició, els manresans es veuran les cares dimecres, a dos quarts de dues del migdia, amb el Càdis CB Gades, que ha dominat el grup H signant un ple de victòries

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L'Occident Manresa apallissa l'Oviedo i es classifica per als vuitens de final de l'estatal infantil (71-56)

L'Occident Manresa apallissa l'Oviedo i es classifica per als vuitens de final de l'estatal infantil (71-56)

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