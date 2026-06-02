Necrològica
Mor l'històric entrenador del CE Manresa Eduard Teixeiro als 77 anys
El tècnic saragossà va deixar una empremta inesborrable durant els anys vuitanta i fins l'any 1993, molts d'ells com a entrenador del primer equip
El Centre d'Esports Manresa està de dol després de conèixer la mort, als 77 anys, de l'històric entrenador del club Eduard Teixeiro Macipe. El tècnic, nascut a Saragossa l'any 1948, va ser un dels protagonistes de la transició que va viure l'entitat fa 40 anys, abandonant el Pujolet i instal·lant-se al Nou Estadi del Congost. Segons un comunicat del mateix club compartit a xarxes, "Teixeiro deixa una empremta inesborrable durant els anys vuitanta com a entrenador del Juvenil A i del primer equip fins a l'any 1993".
Teixeiro va portar el primer equip del CE Manresa a guanyar dues Copes Generalitat, concretament la de les edicions del 1985 i la del 1986, totes dues davant del Terrassa FC. La primera a penals després d'un empat a 0 al Mini Estadi, i la segona amb una victòria contundent per 5-2 a l'Estadi Municipal de Terrassa.
No va ser l'únic gran èxit esportiu de què va ser partícip, ja que Teixeiro era també l'entrenador del primer equip del Centre d'Esports quan, el 17 de setembre del 1986, l'equip manresà va derrotar amb solvència (6-2) el Figueres. Tot un equip de Segona Divisió que queia, a la Copa del Rei, per un resultat molt contundent davant d'un rival modest.
El triomf va portar els manresans a la segona ronda de la competició, en què els va tocar enfrontar-se de nou davant d'un rival històric del futbol català com era el Centre d'Esports Sabadell. Aquella eliminatòria ja va ser impossible de superar, davant d'un equip que aleshores tenia una plantilla professional i que s'alternava les temporades entre la Primera i Segona Divisió.
Sis anys com a regidor d'Hisenda
Teixeiro també va tenir un paper destacat al capdavant de la regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa dins de la candidatura socialista. Un càrrec que va ocupar durant sis anys, la legislatura completa entre els 1995 i el 1999, i els dos primers anys de la 1999-2003. El setembre del 2001, el va rellevar Joan Canongia. Teixeiro també va actuar com a responsable econòmic i financer del grup Llobet.
