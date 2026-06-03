Exhibicions i una mostra de més de 200 cotxes de ral·li, en la tercera trobada Spirit Rally Legend de Castellnou
A part de l'exposició de diferents vehicles emblemàtics de ral·li també va comptar amb un ciurcuit de terra per a posar-los a prova i més activitats
Castellnou de Bages es va convertir diumenge passat en un punt de trobada pels aficionats del ral·li amb l'epicentre a l'aparcament de la Piscina Municipal i Centre Cívic. Allà, s'hi va organitzar una exposició a la qual hi van assistir més de 200 vehicles. Entre ells hi havia models nous, com el Toyota Yaris GR, i d'altres de clàssics, com les diferents generacions de Mitsubishi Lancer Evolution, cotxe del qual pren el nom l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, Club Lancer Evo Catalunya.
A partir de les 10 del matí, els assistents van poder gaudir de diverses activitats. La principal va ser la gran exposició que va omplir l'aparcament del poliesportiu, on es van exposar els vehicles organitzats per marques i models, entre els quals models de Subaru Impreza, Porsche 911, Peugeot 205, Lancia Delta, Audi Quattro, Ford Sierra Cosworth i Escort, i Toyota Celica. El pàrquing de sorra del costat es va reservar per exposar les diferents generacions de Mitsubishi Lancer Evolution que hi van assistir.
Els assistents van poder gaudir d'una exhibició en un circuit de terra, preparat per l'ocasió, que s'anava regant per precaució. Allà, diversos pilots amateurs i professionals, van demostrar les seves habilitats al volant. Entre els diversos participants es van poder observar un Toyota Celica GT de 6a generació, un Peugeot 205 i tres Mitsubishi Lancer Evolution IX. Un d'aquests últims es tractava d'un jove conductor novell que va demostrar una conducció impecable que no va deixar ningú indiferent.
A més, dos vehicles, no pas de ral·li, també es van aventurar al circuit demostrant gran destresa. Es tractaven d'un Subaru Forester i una furgoneta Volkswagen Caddy que es van defensar sorprenent bé pel tipus de vehicle.
Com a novetat d'aquesta edició, l'esdeveniment va acollir un campionat de Ràdio Control i hi va haver parades de productors del municipi.
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