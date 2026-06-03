Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Accident menor a BalsarenyAlerta per plujaCrim CallúsRodatge a ManresaVaga de blibliotequesEduard Teixeiro
instagramlinkedin

De la Fuente: "Gaudirem molt amb Marc Bernal"

El futbolista de Berga ajuda en la preparació de la selecció de cara al Mundial. L'equip arrenca aquest dijous els amistosos

Luis de la Fuente, seleccionador estatal de futbol

Luis de la Fuente, seleccionador estatal de futbol / AFP7 via Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Gil

Barcelona

Luis de la Fuente afronta aquest dijous el primer dels amistosos contra l'Iraq per preparar el Mundial del 2026, a la Corunya. El seleccionador presentarà un onze plenament competitiu, reservant únicament els jugadors que han arribat amb molèsties, com és el cas de Lamine Yamal, Nico Williams i Mikel Merino. I en la convocatòria hi haurà també el berguedà Marc Bernal, que forma part dels nou joves que s'han incorporat a la selecció com a suport.

Del centrecampista de Berga, De la Fuente n'ha dit que "ha fet una grandíssima temporada, el seu futur és esplendorós i, si continua treballant en la mateixa línia, arribarà lluny. Tots el gaudirem. Estem molt contents».

Notícies relacionades

Caldrà veure, però, si disposa de minuts. El seleccionador té clar que, els nou joves concovats com a reforç "no jugaran tots", tot i que afegeix que, "els dono les gràcies per la seva feina i la seva integració al grup. Tenen molt futur. Veurem com evoluciona el partit, però no volem que sigui un simple partit de tràmit d'estiu; volem arribar en bones condicions al dia 15. Veurem què és el que més m'interessa. Són futbolistes que ens han exigit molt i tenen un gran futur".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
  2. Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
  3. Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
  4. Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
  5. Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
  6. S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
  7. Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
  8. Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys

La principal amenaça per als fabricants de salsa de tomàquet ja no és la marca blanca; són els macarrons de supermercat

La principal amenaça per als fabricants de salsa de tomàquet ja no és la marca blanca; són els macarrons de supermercat

Les begudes amb més cafeïna: algunes superen de llarg un cafè exprés

Les begudes amb més cafeïna: algunes superen de llarg un cafè exprés

La PAHC Bages demana "maxim suport ciutadà" per a evitar un "macrodesnonament" del Bloc 8 el 23 de setembre

La PAHC Bages demana "maxim suport ciutadà" per a evitar un "macrodesnonament" del Bloc 8 el 23 de setembre

Necrològiques del 4 de juny del 2026

Necrològiques del 4 de juny del 2026

Roda de premsa de la PAHC Bages per defensar el Bloc 8

Peinado accedeix a la petició de les defenses i cita Begoña Gómez el 15 de juny

Peinado accedeix a la petició de les defenses i cita Begoña Gómez el 15 de juny

La Mancomunitat del Lluçanès aprova la compra de la Torre Malla per a la futura seu comarcal

La Mancomunitat del Lluçanès aprova la compra de la Torre Malla per a la futura seu comarcal

Les 9 peticions del comerç del Centre Històric a l'Ajuntament de Manresa per aturar el declivi

Les 9 peticions del comerç del Centre Històric a l'Ajuntament de Manresa per aturar el declivi
Tracking Pixel Contents