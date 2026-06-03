De la Fuente: "Gaudirem molt amb Marc Bernal"
El futbolista de Berga ajuda en la preparació de la selecció de cara al Mundial. L'equip arrenca aquest dijous els amistosos
Jordi Gil
Luis de la Fuente afronta aquest dijous el primer dels amistosos contra l'Iraq per preparar el Mundial del 2026, a la Corunya. El seleccionador presentarà un onze plenament competitiu, reservant únicament els jugadors que han arribat amb molèsties, com és el cas de Lamine Yamal, Nico Williams i Mikel Merino. I en la convocatòria hi haurà també el berguedà Marc Bernal, que forma part dels nou joves que s'han incorporat a la selecció com a suport.
Del centrecampista de Berga, De la Fuente n'ha dit que "ha fet una grandíssima temporada, el seu futur és esplendorós i, si continua treballant en la mateixa línia, arribarà lluny. Tots el gaudirem. Estem molt contents».
Caldrà veure, però, si disposa de minuts. El seleccionador té clar que, els nou joves concovats com a reforç "no jugaran tots", tot i que afegeix que, "els dono les gràcies per la seva feina i la seva integració al grup. Tenen molt futur. Veurem com evoluciona el partit, però no volem que sigui un simple partit de tràmit d'estiu; volem arribar en bones condicions al dia 15. Veurem què és el que més m'interessa. Són futbolistes que ens han exigit molt i tenen un gran futur".
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