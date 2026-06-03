Bàsquet | Campionat d'Espanya de Clubs Infantil
L’Occident Manresa atropella el Cadis CB Gades i avança fins a quarts de final (92-42)
El conjunt que dirigeix Dani Mestre va dominar l'enfrontament d'inici a final i es veurà les cares amb el Barça en la propera eliminatòria
L’quip infantil de l’Occident Bàsquet Manresa ha atropellat el Cadis CB Gades i continua amb pas ferm el seu camí pel Campionat d’Espanya de Clubs que s’està disputant a Huelva. El conjunt que entrena Dani Mestre ha exhibit una de les seves millors versions de tot el campionat, i ha imposat el seu ritme i estil de joc per no donar cap opció a un equip andalús que arribava a la fase de vuitens imbatut.
El conjunt gadità ha sortit amb decisió i energia en els primers compassos de l’enfrontament. Però els manresans no s'han deixat intimidar, i a cop de treball i de bones accions en el joc en transició van clavar un 12-3 de parcial que els donava un primer avantatge.
La dinàmica no va fer altra cosa que continuar, amb els manresans molt agressius en les primeres línies de passada. Una situació que els permetia forçar moltes pèrdues de pilota andaluses, que a sobre podien castigar amb facilitat mitjançant accions al contraatac.
Els manresans no estaven especialment inspirats des de la llarga distància, però cuidaven molt bé la pilota i anotaven en gairebé totes les accions de què gaudien a prop de la cistella. Al descans l’Occident ja dominava per 28 punts, i la distància només ha fet que créixer en els 20 minuts restants fins arribar als 50. La victòria envia els manresans a quarts de final, on s’enfrontaran amb un Barça contra qui ha perdut els quatre enfrontaments que han jugat aquesta temporada.
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