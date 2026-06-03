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L'equip cadet de primer any del Manresa CBF es proclama campió de Catalunya

La fase final de la competició es va jugar al Nou Congost i la final les va enfrontar amb una UE Mataró a qui no havíen guanyat en tot el curs

Les jugadores i el cos tècnic de l'equip amb el títol de campiones

Les jugadores i el cos tècnic de l'equip amb el títol de campiones / Manresa CBF

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Regió7

Manresa

El Pepitu Cadet U15 va fer història diumenge passat i es va proclamar, per primera vegada dins l’entitat, campió de Catalunya de la categoria Cadet Preferent de primer any. Un títol que van aixecar diumenge passat al cel del Nou Congost, després d’imposar-se a la UE Mataró en un exigent enfrontament final a cara o creu. Un títol que quedarà gravat a la història esportiva del club, ja que és el primer que assoleix d’aquesta categoria.

La final no va ser, ni de bon tros, un partit fàcil, ja que el conjunt maresmenc havia aconseguit derrotar les manresanes en els cinc enfrontaments que havien disputat aquesta temporada. L’inici del duel va ser molt positiu per a les bagenques, que arribaven al descans amb un avantatge de 12 punts. Però el duel no estava sentenciat, i les visitants van igualar l’electrònic del Congost abans d’encetar els darrers 10 minuts de partit.

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Però aleshores, en el moment més exigent de la temporada, les jugadores del Manresa CBF van exhibir caràcter i una confiança cega en el seu joc, que combinat amb l’esperit col·lectiu que les ha acompanyat tota la temporada, les va portar a proclamar-se campiones de Catalunya. Una fase final que aquest mateix bloc de jugadores s’havia quedat a les portes de disputar el curs passat com a Infantils.

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