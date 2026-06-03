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Marc Bernal, llest per al gran salt amb la selecció espanyola

El futbolista berguedà podria debutar en el partit amistós entre Espanya i l’Iraq d’aquest dijous

Marc Bernal, durant un partit al Camp Nou

Marc Bernal, durant un partit al Camp Nou / Alejandro García/EFE

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Dídac Peyret

«Aquesta lesió és de les pitjors que pot viure un futbolista, però de tot se’n pot tornar. Et menges molt el cap quan veus que no estàs al nivell dels teus companys i estic molt orgullós d’haver recuperat el nivell». El veí de Berga Marc Bernal (19 anys) ha tornat a sentir-se futbolista aquesta temporada i l’acabarà amb un impuls inesperat: tenir la possibilitat de debutar amb la selecció absoluta.

El migcampista és un dels 9 jugadors de suport que va convocar Luis de la Fuente per completar la preparació abans de viatjar a Amèrica juntament amb Gonzalo (Madrid), Javi Rodríguez (Celta), Jesús Rodríguez (Como 1907), Leo Román (RCD Mallorca), Beñat Turrientes, Jon Martín i Sergio Gómez (Real Sociedad).

Tots ells tenen opcions de participar en el primer partit amistós que disputarà la Roja a Riazor dijous contra l’Iraq. Cal tenir en compte que diversos jugadors s’estan entrenant al marge del grup —Lamine, Nico Williams i Víctor Muñoz— i els que van participar a la final de la Champions (Merino, Zubimendi, Raya, Fabián) s’han incorporat més tard.

Té opcions de poder acabar jugant el Mundial?

Tot i que els nou jugadors de suport estan entrenant com un més durant aquests primers dies, cap d’ells serà al Mundial tret d’una lesió greu d’última hora d’un dels 26 convocats que obligui De la Fuente a moure fitxa.

Bernal, en formar part de la primera selecció de 55 futbolistes exigida per la normativa de la FIFA, que funciona com a límit legal, podria ser l’escollit, ja que qui no hi figuri queda automàticament fora de la convocatòria per al Mundial.

De moment, el canterà blaugrana s’haurà de conformar amb la possibilitat de debutar amb Espanya contra l’Iraq i la idea és que jugui uns minuts abans de començar les vacances. Seria un bon colofó per a una temporada en què ja es va estrenar amb la sub-21 i ha acabat amb molt bon sabor de boca.

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Flick va trigar a donar-li continuïtat, però una lesió muscular de De Jong li va permetre tenir el seu moment. Bernal va tenir minuts en partits importants de la Champions, però una lesió al turmell va truncar el seu gran moment de la temporada i Gavi va agafar el relleu. Ja amb LaLiga guanyada, Bernal va sumar diverses titularitats per continuar recuperant sensacions.

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