Trial
Toni Bou inscriu per tercera vegada el seu nom al Llibre Guinness dels Rècords
El pilot de trial més llorejat de tots els temps ha saltat un total de 53 barrils, superant l’anterior marca amb solvència
Molts veïns de la seva Piera natal i aficionats d’arreu del país s’han desplaçat fins a la vila anoienca per veure-ho en directe
Toni Bou continua fent més gran la seva llegenda, i encara que sembla impossible, la seva figura cada vegada transcendeix més la seva impecable trajectòria esportiva. Aquest dimecres al migdia, a la seva Piera natal, el pilot de trial més llorejat de tots els temps ha inscrit, per tercera vegada, el seu nom al Llibre Guinness dels Rècords. Un esdeveniment que ha reunit a la població anoienca centenars de persones per presenciar-ho en rigorós directe.
El repte que entomava Bou tenia una gran dificultat tècnica, ja que suposava haver d’encadenar salts, només sobre la roda de darrere, entre bidons de 70 centímetres de diàmetre amb aigua dins. Però no eren plens fins al capdamunt, així que si aterrava al centre, la superfície es bombava i podia perdre l'equilibri. Un rècord, però, que també suposava un repte psicològic per al pilot, que afrontava l’intent a casa seva, a la rotonda que porta el seu nom, i davant la seva gent. Una circumstància que, com ell mateix va reconèixer després d’aconseguir-ho “feia que em posés més nerviós, ja que no volia fallar”.
I el cert és que Bou ha tornat a demostrar el seu enorme nivell a les primeres de canvi. Tenia cinc intents per aconseguir el rècord, i ho ha fet tant aviam com ha pogut. En el primer intent després d’haver escalfat, Bou ha esmicolat l’anterior rècord i l’ha situat, amb aparent facilitat, als 52 salts. Piera era una festa. El repte ja era seu. Però si una cosa caracteritza el pilot pierenc és precisament la seva disconformitat, la seva fam de superar-se a ell mateix. I així ha estat. Bou ha tornat a provar-ho, tres vegades més, i en el tercer intent s’ha superat, deixant per a la història la marca de 53 salts consecutius.
El d'aquest dimecres ha estat la tercera vegada que Bou inscriu el seu nom al prestigiós llibre d'or dels Rècords Guinness. Abans, ho havia fet en dues categories, la de salt d'alçada des de parat i la de salt vertical amb rampa. La primera data de 12 anys, i va tenir lloc en la quinzena edició del Trial Indoor de Palau Solità i Plegamans, en què Bou va propulsar la seva moto fins a uns impressionants 2,05 metres. La segona va ser similar, tot i que aleshores es podia propulsar des d'una rampa, i va alçar-se fins als 3,28 metres.
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