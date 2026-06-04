Bàsquet/Ascens a Lliga Femenina 2
El CB Igualada veu com s'escapa la victòria en un final molt controvertit davant del Pozuelo (51-52)
Les anoienques han d'efectuar l'últim tir sense veure el temps que faltava per una errada de la taula en el debut en la fase d'ascens contra el favorit
El CB Igualada ha debutat amb una derrota (51-52) de les que fan mal en la fase d'ascens a Lliga Femenina 2 que ha començat a Jerez de la Frontera. I no en fa per cap mala actuació de les jugadores de Joan Albert Cuadrat, sinó per una errada entre l'organització en el tram final de l'enfrontament, quan el resultat que seria definitiu ja havia pujat al marcador.
Així, quan quedaven nou segons perquè el CB Igualada fes un atac, la botzina de la taula ha sonat sense que hi hagués cap motiu perquè ho fes. Després de les consultes pertinents, la possessió anoienca ha passat de nou a set segons i, a més, s'han comptabilitzat de manera manual per una avaria en el marcador de temps. Això ha provocat que les igualadines hagin hagut de jugar-se a cegues l'últim intent. Amb totes aquestes dificultats, l'últim tir, que ni elles mateixes no saben si ha entrat o no dins de temps, no ha entrat i la victòria ha caigut de la banda de les madrilenyes, que són les favorites per pujar.
Fins aleshores, el partit ha estat molt ajustat, amb petites diferències per al CB Igualada en els primers vint minuts. Un triple de Naia Puente ha posat la màxima distància per al seu equip, un 19-12 en els primers minuts del segon període. El Pozuelo, per la seva banda, es mantenia a poca distància i ha pogut arribar a la mitja part amb només tres punts de dèficit, amb nou punts de Martina Narro, la millor de les seves jugadores.
En tot l'enfrontament, el tècnic igualadí només ha trobat a faltar "una mica més d'encert en els tirs de dos punts". El 6 de 27 final i els deu tirs lliures errats s'han trobat a faltar en el tram determinant.
Remuntada inconclosa
En le tercer període, novament amb poc encert, les igualadines han arribat a marxar de sis punts (34-28), però no han pogut establir un resultat que marqués una distància suficient. L'empat a 38 ha arribat al final del període i, en el darrer, després que el Pozuelo tingués cinc punts de renda (45-50), dos tirs lliures de Tajahuerce han deixat el 51-52 encara amb 23 segons per jugar.
Aleshores, Martín ha perdut la bola, a nou segons per al final, i s'ha esdevingut el seguit de desgràcies que han evitat que l'Igualada pogués sumar la victòria i encarar molt l'ascens.
En l'altre partit de la jornada, també molt igualat, el Loiola Indautxu s'ha imposat al Gran Canària per un resultat gairebé calcat, 51-53. Les basques seran les properes rivals de l'Igualada en un duel que començarà divendres, a les 13.15 hores. Abans s'hauran enfrontat el Gran Canària i el Pozuelo, a les onze del matí. El primer classificat puja i el segon ha de disputar una repesca, que seria diumenge, davant del segon de l'altre grup amb seu a la ciutat andalusa.
CB IGUALADA: Blanco 5, Compte 8, Soler 10, Tajahuerce 9, Roqué 10 -cinc inicial- Vidal, Díaz-Guerra, Nieto-Sandoval i Puente 9
CB POZUELO: Gómez 5, Narro 9, Martín 7, Jiménez 5, García 6 -cinc inicial- Pérez, Gaos 2, Ardanza 1, Ugarte 3, Diagne 7, Ballesteros 5, Herranz 2
ÀRBITRES: Valiente i Estrella
PARCIALS: 12-6, 28-25, 38-38, 51-52
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