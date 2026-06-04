Futbol/Segona RFEF
El CE Manresa renova els contractes d'Olmedo i de Badr i no continuarà comptant amb Ayoub
El davanter havia estat el màxim anotador de la lliga, amb deu gols, però l'equip seguirà comptant amb dos puntals
El CE Manresa ha anunciat la renovació de dos dels seus puntals en l'ascens de fa unes setmanes i també la baixa del seu màxim golejador. L'entitat blanc-i-vermella seguirà comptant amb el defensa santjoanenc Nico Olmedo i amb el centrecampista Badr el Amerani. Per contra, ha donat a conèixer que no continuarà comptant amb els serveis d'Ayoub, davanter centre que va ser el màxim anotador de l'equip en el curs passat, amb deu anotacions.
La darrera renovació ha estat la d'un Olmedo que s'ha consolidat al lateral dret de la formació de Sergi Trullàs. El jugador del planter del Gimnàstic, després d'uns anys a Sabadell, ha completat un gran any, amb 31 partits jugats, 30 dels quals de titular, i tres gols, un dels quals al camp del Badalona, important per al posterior ascens.
Pel que fa a Badr, ha estat una de les sorpreses positives de la temporada. S'ha establert en el doble pivot al costat de Carlos Portero i ha finalitzat el curs sent indiscutible. Procedent del CD Anguiano, equip Segona RFEF, ha tancat el curs amb 31 partits jugats i també tres gols.
En canvi, el club no seguirà tenint a la plantilla un Ayoub al Azami que vivia la seva primera experiència a Catalunya i que ha respost amb 31 partits jugats i els deu gols ressenyats.
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