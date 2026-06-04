Trencant estigmes
El FC Barcelona presenta un pla pioner de salut mental per als nens i adolescents del club
Araujo torna després de donar-se un temps per cuidar la seva salut mental i el Barça somriu
Begoña González
El FC Barcelona va presentar aquest dijous a l’Auditori 1899 un Pla Integral de Salut Mental pioner per prevenir i detectar de forma prematura l’impacte dels factors emocionals, psicològics i socials en la salut i el rendiment esportiu dels seus esportistes. En una primera fase, el pla aplicarà a les bases del club i vetllarà per la salut mental dels més de 700 nens, nenes i adolescents que formen part del club.
«Els esportistes no són màquines. Moltes vegades també se senten sols i els costa expressar els seus problemes. Això és una cosa que nosaltres volem començar a canviar amb l’esforç de la fundació», va sintetitzar el president del club blaugrana, Rafael Yuste. Mitjançant aquest pla, el club pretén contribuir a trencar falses creences arrelades a la cultura esportiva com la idea que tenir problemes de salut mental és un signe de debilitat. Més endavant, tot el coneixement que s’extregui d’aquesta primera fase d’aplicació s’extrapolarà igualment a les seccions professionals del club.
«Lamentablement, la salut mental és encara un tema tabú. Molts esportistes senten que alçar la veu per aquests temes implica confessar les seves debilitats i temen deixar de ser convocats», va apuntar la directora general de la Fundació Barça, la doctora Marta Segú. En aquest sentit, un dels punts del pla pretén convertir els entorns dels jugadors en espais segurs, inclusius i protectors que combatin els estigmes associats als problemes de salut mental.
«Demanar ajuda va ser fonamental per a la meva recuperació»
Sergio Lozano, exfutbolista i llegenda del club blaugrana va compartir la seva batalla amb la salut mental mentre era jugador del club i estava mirant de recuperar-se de la segona operació de creuats el 2016. «Després de l’operació, em vaig adonar que alguna cosa no anava bé quan no deixava de preguntar-me si tornaria a ser jo. Estava sent víctima de la pressió de tornar a intentar ser el jugador que era i ser al millor club del món», va explicar l’ara membre de l’‘staff’ tècnic del futsal.
«Necessitava ajuda, la vaig demanar i en aquell moment va ser una part fonamental de la meva recuperació. Sense això, mai sé si hagués pogut tornar a estar al mateix nivell. El meu pare estava malalt en aquell temps i tots aquests problemes junts m'impedien centrar-me en la recuperació. Va ser un procés dur i mai he deixat la psicòloga. Estant millor era part de la meva rutina, com anar al fisio. El cap és una part molt important per a l’esport d’alt rendiment», va explicar Lozano.
Tres focus d’actuació
El programa, principalment, estarà organitzat al voltant de tres tipus de problemes mentals: els esportius (aquells que afecten el rendiment), els socials (aquells que afecten l’esportista per situacions del seu entorn), i els mèdics (els que impliquen patologies). «La primera intervenció serà conèixer la dimensió del problema i a partir d’allà ser conscients de la realitat a què s’enfronta cada esportista», va explicar el responsable dels serveis mèdics del club, el doctor Xavier Corbella.
Aquest pla pioner va molt més enllà de posar psicòlegs i psiquiatres a disposició dels jugadors i presenta moltes incògnites per la falta d’estudis previs en l’àmbit. «Ens fa respecte perquè coneixerem un informe de la salut dels esportistes que fins ara desconeixíem. Hem de formar l’‘staff’ per detectar aquests problemes i d’allà es podrà extrapolar a tothom de l’esport», va afegir el doctor Corbella.
El pla comptarà amb l’assessorament d’Espirales Consultoría de Infancia i el suport científic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Vall d’Hebron Institut de Recerca. Mitjançant aquesta col·laboració, la Fundació pretén identificar els trastorns de la salut mental més prevalents en l’esport i desenvolupar eines de detecció precoç i derivació a serveis especials quan siguin necessaris.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa
- La via menys coneguda per entrar a La Meva Salut: què et permet fer el certificat digital?