Ciclisme
La Molina obre la temporada d'estiu amb tres dies de BTT del màxim nivell
L'estació catalana acull del 5 al 7 de juny la primera edició del Bike Show MTB La Molina, amb la iXS European Downhill Cup com a gran reclam
Redacció
La Molina acollirà del 5 al 7 de juny la primera edició del Bike Show MTB La Molina, una cita que convertirà l'estació catalana en un dels grans epicentres del ciclisme de muntanya. L'esdeveniment reunirà durant tres jornades diverses competicions de primer nivell i servirà per donar el tret de sortida a l'activitat estival de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El principal atractiu serà la iXS European Downhill Cup Continental Series, una de les proves més destacades del descens europeu, que ja ha exhaurit les inscripcions. La competició es disputarà al circuit Comella DH i comptarà amb una participació internacional de primer nivell, amb noms com Antoine Pierron, Simen Smestad, Johan Garcin, Abigail Hogie o Siel Van der Vendel. Entre els representants estatals destaquen Daniel Castellanos i Maria Pomés.
La prova de descens tindrà, a més, un al·licient afegit: en formar part de les Continental Series, repartirà els anomenats Golden Tickets, que donen accés directe a la Copa del Món als corredors més ràpids.
L'activitat començarà divendres amb el reconeixement del circuit i els primers entrenaments, continuarà dissabte amb les sessions oficials i les classificatòries, i culminarà diumenge amb la gran final.
Campionat d'Espanya i Copa Catalana
El programa del Bike Show MTB La Molina es completarà amb altres competicions destacades. Divendres es disputarà el Campionat d'Espanya de Cross Country Short Track (XCC), una modalitat intensa i espectacular en què els corredors competeixen al límit des del primer instant. Aquesta prova també serà rellevant perquè puntua per a la classificació dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
Dissabte serà el torn de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point, que tancarà la temporada i coronarà els vencedors de la classificació general. La cursa es disputarà sobre un circuit de 4,67 quilòmetres i 143 metres de desnivell positiu.
Aquell mateix dia també se celebrarà la Super Cup Youth, destinada a impulsar el talent jove amb recorreguts adaptats a l'edat dels participants.
Capital de la BTT
Amb aquesta nova cita, La Molina reforça el seu paper com un dels grans referents del mountain bike al sud d'Europa.
L'estació disposa del Bike Park més extens d'Espanya, amb 40 quilòmetres de recorreguts per a diferents disciplines i nivells, incloent-hi circuits de descens, cross country, enduro i zones d'iniciació.
També compta amb un espai específic per a famílies, el Bike Park Kids, amb tres circuits pensats perquè els més petits s'iniciïn en la bicicleta de muntanya.
Durant els dies de competició, el Bike Park romandrà tancat al públic general, ja que l'esdeveniment se celebra abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu.
Tot i això, els espectadors podran accedir a la zona de les proves mitjançant el telecadira de Cap de Comella, que funcionarà del 5 al 7 de juny entre les 10.00 i les 17.00 hores.
Els preus seran de 10 euros per als adults, 5 euros per als infants de 4 a 11 anys i 7,5 euros per a les persones majors de 65 anys.
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