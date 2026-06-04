Una cita amb tradició
La nova vida de Pep Guardiola i el Legends Trophy de golf
L'exentrenador del Barça i del City celebra a l'Empordà Golf la vuitena edició del torneig que disputen exfutbolistes apassionats pel seu segon esport
Joan Domènech
Immediatament després d'abandonar —o potser interrompre— la seva carrera d'entrenador, Pep Guardiola va sumar una nova alegria vinculada a la seva segona gran passió esportiva: va guanyar el torneig de golf que ell mateix va crear l'any 2018.
Va imposar-se en el Pro-Am acompanyat del seu fill, Màrius, que ha estat una de les seves mans dretes al Manchester City; de Pep Lijnders, i del professional Manuel Elvira, a qui Guardiola veu capacitat per conquerir algun dels grans tornejos majors del golf mundial.
El Legends Trophy va celebrar la seva vuitena edició —només es va cancel·lar l'any de la pandèmia— a l'Empordà Golf, en dues jornades. El torneig té una vocació lúdica però també solidària, ja que els fons recaptats serveixen perquè la Fundació Guardiola Sala, creada pels quatre germans Guardiola, pugui donar suport a projectes socials, especialment aquells destinats a infants i joves en risc d'exclusió social.
Michel Platini, durant la seva participació en la vuitena edició del Legends Trophy.
Amb aquest objectiu final s'hi reuneixen exfutbolistes, antics companys i rivals, coneguts o no, procedents de diversos països. Potser el nom més il·lustre és el de l'exfutbolista francès Michel Platini, triple guanyador de la Pilota d'Or, campió de l'Eurocopa de 1984 i expresident de la UEFA. L'organització li va regalar una bossa de pals amb motiu del seu imminent 70è aniversari.
L'italià Gianfranco Zola es va imposar al danès Kenneth Pérez en el torneig individual. Tots dos van completar el recorregut amb un resultat de +2, però la victòria va correspondre a Zola gràcies a un hàndicap superior.
D'aquesta manera, van trencar —o interrompre— el domini incontestable de l'exinternacional francès Alain Boghossian, que havia guanyat la competició en sis ocasions.
Gianfranco Zola, guanyador del torneig a l'Empordà Golf, felicitat per Alain Boghossian, vencedor de les edicions anteriors.
Noves estrelles
L'interès dels exfutbolistes continua creixent gràcies a l'atractiu d'un torneig que permet retrobar-se en un terreny de joc verd molt diferent del que els va fer famosos.
L'exseleccionador espanyol Javier Clemente, que va compartir converses amb antics jugadors seus com Txiki Begiristain, Julio Salinas, Miquel Àngel Nadal o Fran González, és un dels participants més veterans. En canvi, futbolistes encara en actiu com Luis Milla (Getafe) i Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) van contribuir a rebaixar la mitjana d'edat dels assistents.
Entre els debutants hi havia també Pep Lijnders, l'exinternacional suís Blerim Džemaili i el romanès nacionalitzat espanyol Cosmin Contra, que es va retrobar amb el txec Patrik Berger. Aquest últim, amb la samarreta del Liverpool, li va provocar una de les grans decepcions esportives de la seva carrera quan Contra defensava els colors de l'Alabès a la final de la Copa de la UEFA de 2001.
Aquestes noves incorporacions es van afegir a altres noms destacats com Laurent Blanc, Albert Riera, Roberto Di Matteo o Pepe Reina.
Les dues jornades, el Pro-Am i el torneig individual, es van disputar per tercer any consecutiu als dos camps de l'Empordà Golf, situats a Torroella de Montgrí. Des de Llançà hi va acudir el xef Paco Pérez per preparar un sopar de tres estrelles Michelin, mentre que des de Barcelona es va desplaçar David Carabén, líder de Mishima, per posar la banda sonora a una trobada que simbolitza el pas de Pep Guardiola de les banquetes als camps de golf, una activitat a la qual ara dedicarà més temps.
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